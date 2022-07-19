Türkiye’nin dev projeleri ve sağladığı faydalar! İşte muhalefete büyük kapak

MUHALEFETE KAPAK!

Muhalefetin "Bu yollar köprüler, yolar neden yapıldı? Birileri para mı kazanıyor" söylemlerini çürüten bir gösterge olarak karşımızda durmakta.

KÖPRÜ VE OTOYOL GARANTİ ARAÇ KARŞILAMA ORANI

Osman Gazi Köprüsü: % 114

1. Kesim – Herkes – Osmangazi: % 110

2. Kesim Osmangazi – Bursa Kuzey: %144

3. Kesim Bursa Batı-Balıkesir Batı: % 140

4. Kesim Balıkesir Batı İzmir: % 75

Zaman, çevre ve yakıtta büyük katkı sağlayan bu önemli yatırımlar toplamda 3 milyar Türk lirası tasarruf sağladı.

YAVUZ SULTAN KÖPRÜSÜ'NDE ARAÇ REKORU

Kurban Bayramı'nda da dev projelerin önemi bir kez daha kendini gösterdi.

Sadece 8 Temmuz'da 132.377 araç Yavuz Sultan Köprüsü'nü kullandı.

İSTANBUL HAVALİMANI'NIN PERFORMANSI

İstanbul Havalimanı'nı ise bayram boyunca ortalama 1.400 uçak iniş ve kalkış gerçekleşirdi. Günde ortalama 230 bin yolcuya da hizmet sağladı ve halkın yolu oldu.

AVRUPA'NIN HAVALİMANI KARNESİ

Bu anlamda İstanbul Havalimanı dünyadaki rakiplerine fark atarak rakiplerini geçti.