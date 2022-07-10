10 Temmuz 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Özel Haber Haberleri İstanbul su baskını felaketi | İşte suyun çıktığı seviye! A Haber olay yerinde

İstanbul su baskını felaketi | İşte suyun çıktığı seviye! A Haber olay yerinde

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 10.07.2022 Güncelleme Tarihi: 10.07.2022
ABONE OL
İstanbul su baskını felaketi | İşte suyun çıktığı seviye! A Haber olay yerinde

İstanbul’da dün gece etkili olan sağanak yağış sonrası Sarıyer’de birçok ev ve iş yerini su bastı. Esnaflar dükkanlarını temizlemeye çalışıyor. A Haber su basan evlerden birine gitti. A Haber ekiplerinden Ramazan Almaçayır suyun çıktığı seviyeyi canlı yayında gösterdi.

Sel baskını bayramın 2. gününde vatandaşları mağdur etti. Vatandaşlar su baskınlarını engellemek için evlerinin duvarlarını delerek suyu tahliye etmeye çalıştı.

Çağrılarına cevap alamayan ve sitem eden vatandaş A Haber mikrofonlarına, "Gece 3'te eve dolmaya başladı, saat 5'e kadar uğraştık ama başarılı olamadık. Eşyalarımızı kurtarmak istedik ama başarılı olamadık.

Makinelerimiz hava kaldırdık suyun içine girmesini engellemek için. 3-4 defa İSKİ'yi ve belediyeyi aradık. Bize hiçbir şekilde geri dönüş yapmadılar.

Lafa geldiği zaman '16 milyon için çalışıyoruz diyorlar' ama biz bunu göremedik. Evimiz berbat hale geldi. Geceyi akrabalarımızda geçireceğiz" dedi.

A Haber'e konuşan vatandaş

İşte suyun çıktığı seviye! İŞTE SUYUN ÇIKTIĞI SEVİYE!
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İstanbul çamur içinde İSTANBUL ÇAMUR İÇİNDE
Bakan Soylu duyurdu! Selden etkilenenlere para yardımı BAKAN SOYLU DUYURDU! SELDEN ETKİLENENLERE PARA YARDIMI

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA