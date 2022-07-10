İstanbul su baskını felaketi | İşte suyun çıktığı seviye! A Haber olay yerinde
ÖZEL HABER A Haber
İstanbul’da dün gece etkili olan sağanak yağış sonrası Sarıyer’de birçok ev ve iş yerini su bastı. Esnaflar dükkanlarını temizlemeye çalışıyor. A Haber su basan evlerden birine gitti. A Haber ekiplerinden Ramazan Almaçayır suyun çıktığı seviyeyi canlı yayında gösterdi.
Sel baskını bayramın 2. gününde vatandaşları mağdur etti. Vatandaşlar su baskınlarını engellemek için evlerinin duvarlarını delerek suyu tahliye etmeye çalıştı.
Çağrılarına cevap alamayan ve sitem eden vatandaş A Haber mikrofonlarına, "Gece 3'te eve dolmaya başladı, saat 5'e kadar uğraştık ama başarılı olamadık. Eşyalarımızı kurtarmak istedik ama başarılı olamadık.
Makinelerimiz hava kaldırdık suyun içine girmesini engellemek için. 3-4 defa İSKİ'yi ve belediyeyi aradık. Bize hiçbir şekilde geri dönüş yapmadılar.
Lafa geldiği zaman '16 milyon için çalışıyoruz diyorlar' ama biz bunu göremedik. Evimiz berbat hale geldi. Geceyi akrabalarımızda geçireceğiz" dedi.
A Haber'e konuşan vatandaş
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