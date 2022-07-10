Son dakika | İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu! İstanbul’da sel felaketinden etkilenenler için nakit para yardımı yapılacak

Taşmanın etkisiyle dere kenarındaki birçok ev ve iş yerini su basarken, ekipler hem buralarda mahsur kalan vatandaşları kurtarmak hem de suyu tahliye etmek için çalışmalar yürütüyor. Selin etkisiyle kaldırım taşlarının söküldüğü, yollarda çökmeler oluştuğu gözlendi. Bakan Soylu da sabah saatlerinde ilçeye gelerek, yetkililerden bilgi aldı. Bölgede incelemelerde bulunan Soylu, selden etkilenen vatandaşlarla görüştü.

BAKAN SOYLU'DAN NAKİT PARA YARDIMI AÇIKLAMASI

Ayrıca evleri ve işyerleri su basan vatandaşlarımız yalnız kalmayacaklar. Hemen ilk etapta 5'er bin liralık evlerine su basanlara, iş yerleri su basanlara da 10'ar bin liralık bugün itibariyle bir banka şubesi açtırdık. Hemen kendilerine nakit olarak elden verilecek.