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Son dakika | İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu! İstanbul'da sel felaketinden etkilenenler için nakit para yardımı yapılacak

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Giriş Tarihi: 10.07.2022 Güncelleme Tarihi: 10.07.2022
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Son dakika | İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu! İstanbul’da sel felaketinden etkilenenler için nakit para yardımı yapılacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak nedeniyle sel meydana gelen Esenyurt'ta incelemelerde bulundu. Bakan Soylu burada yaptığı açıklamada, evi selden etkilenenler için ilk etapta 5 bin TL, iş yerlerini su basanlara 10 bin TL nakit elden verileceğini duyurdu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak nedeniyle sel meydana gelen Esenyurt'ta incelemelerde bulundu.

Kentin birçok bölgesinde gece başlayan ve aralıklarla sabah saatlerine kadar devam eden gök gürültülü şiddetli yağış Esenyurt Pınar Mahallesi'ndeki Haramidere'nin taşmasına yol açtı.

Taşmanın etkisiyle dere kenarındaki birçok ev ve iş yerini su basarken, ekipler hem buralarda mahsur kalan vatandaşları kurtarmak hem de suyu tahliye etmek için çalışmalar yürütüyor. Selin etkisiyle kaldırım taşlarının söküldüğü, yollarda çökmeler oluştuğu gözlendi. Bakan Soylu da sabah saatlerinde ilçeye gelerek, yetkililerden bilgi aldı. Bölgede incelemelerde bulunan Soylu, selden etkilenen vatandaşlarla görüştü.

BAKAN SOYLU'DAN NAKİT PARA YARDIMI AÇIKLAMASI
Ayrıca evleri ve işyerleri su basan vatandaşlarımız yalnız kalmayacaklar. Hemen ilk etapta 5'er bin liralık evlerine su basanlara, iş yerleri su basanlara da 10'ar bin liralık bugün itibariyle bir banka şubesi açtırdık. Hemen kendilerine nakit olarak elden verilecek.

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