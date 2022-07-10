Şehit Adil Karagözlü’nün yeğeni Jandarma Astsubay Üst Çavuş Fevzi Şahin dayısının yarım kalan görevi için Bingöl’de

Programda ayrıca önemli bir ana da imza atıldı ve çok çarpıcı bir hikaye hatırlatıldı.

Bingöl'de Jandarma Komando Taburu ve Özel Harekat Taburu yer alıyor. İki ayrı tabur PUMALAR ve KARTALLAR olarak adlandırılmakta.

2006'da KARTALLAR olarak adlandırılan Jandarma Özel Harekat Taburu'nun Komutanı Adil Karagözlü, EYP patlaması sonucu şehit olmuştu.

Karagözlü'nün yeğeni Jandarma Astsubay Üst Çavuş Fevzi Şahin, 15 yıl sonra dayısının şehit olduğu tabura geldi ve şehit dayısının yarım kalan görevini yerine getiriyor.