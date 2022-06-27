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Haberler Galeri Zonguldak, Karabük, Bartın ve Sinop'ta şiddetli yağış | Yollar göle döndü ev ve iş yerlerini su bastı

Zonguldak, Karabük, Bartın ve Sinop'ta şiddetli yağış | Yollar göle döndü ev ve iş yerlerini su bastı

Karadeniz'in pek çok bölgesinde etkili olan sağanak yağış sele neden oldu. Bartın'da etkisini sürdürmeye devam eden sağanak yağmur yeniden yolları göle çevirirken iş yeri sahipleri çuvallarla su baskınlarına önlem almaya çalıştı. Sinop'ta da etkili olan sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerinin bodrum katlarını su bastı, yol güzergahlarında hasar oluştu. Zonguldak'in Gökçebey ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanakla birlikte yollar nehre dönüştü.

Giriş Tarihi: 27.06.2022 09:38 Güncelleme Tarihi: 27.06.2022 10:50
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Bartın ve Sinop’ta şiddetli yağış | Yollar göle döndü ev ve iş yerlerini su bastı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kırmızı uyarı verdiği Bartın'da sağanak yağmur etkili olmaya devam ediyor.

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Bartın ve Sinop’ta şiddetli yağış | Yollar göle döndü ev ve iş yerlerini su bastı

Bartın'da etkili olan sağanak nedeniyle bazı evlerin bodrum katını su bastı, araçlar yolda güçlükle ilerledi.

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Bartın ve Sinop’ta şiddetli yağış | Yollar göle döndü ev ve iş yerlerini su bastı

Kentte 3 gündür devam eden ve etkisini giderek artıran sağanak, cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu.

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Bartın ve Sinop’ta şiddetli yağış | Yollar göle döndü ev ve iş yerlerini su bastı

Orduyeri Mahallesi'nde kapanan yol, iş makineleriyle açıldı.

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Bartın ve Sinop’ta şiddetli yağış | Yollar göle döndü ev ve iş yerlerini su bastı

Sağanak nedeniyle zor anlar yaşayan sürücüler, kent merkezindeki bazı yollarda ilerlemekte güçlük çekiyor.