Zonguldak, Karabük, Bartın ve Sinop'ta şiddetli yağış | Yollar göle döndü ev ve iş yerlerini su bastı

Karadeniz'in pek çok bölgesinde etkili olan sağanak yağış sele neden oldu. Bartın'da etkisini sürdürmeye devam eden sağanak yağmur yeniden yolları göle çevirirken iş yeri sahipleri çuvallarla su baskınlarına önlem almaya çalıştı. Sinop'ta da etkili olan sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerinin bodrum katlarını su bastı, yol güzergahlarında hasar oluştu. Zonguldak'in Gökçebey ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanakla birlikte yollar nehre dönüştü.

Giriş Tarihi: 27.06.2022 09:38 Güncelleme Tarihi: 27.06.2022 10:50 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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