27 Haziran 2022, Pazartesi
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BDKK'nın kararları ne anlama geliyor? Dolar ve altındaki düşüş sürecek mi?
BDDK'nın aldığı kararlar sonrası dolar ve altında sert düşüş yaşanıyor. Peki bu kararlar ne anlama geliyor? Dolar ve altında düşüş sürer mi? Yeni tedbirler alınır mı? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Güran Yumuşak ve Sabah gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu değerlendirdi.