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BDKK'nın kararları ne anlama geliyor? Dolar ve altındaki düşüş sürecek mi?

A Haber
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Giriş: 27.06.2022 12:50
Güncelleme:27.06.2022 13:27
BDDK'nın aldığı kararlar sonrası dolar ve altında sert düşüş yaşanıyor. Peki bu kararlar ne anlama geliyor? Dolar ve altında düşüş sürer mi? Yeni tedbirler alınır mı? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Güran Yumuşak ve Sabah gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu değerlendirdi.
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