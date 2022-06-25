Mahmut Ustaosmanoğlu’nun torunu Muhammet Fatih Ustaosmanoğlu A Haber’e konuştu

'Ya Rabbi sen bana yardım edersen ben de senin dinin yaymak için elimden gelen tüm gayreti göstereceğim' demişti. İşte böyle geçti o dönemler, çocukluk zamanında eve geldiğimizde onunla sohbet ederdik ve mutlaka bizlere hatrımızı sorardı. Bayramlarda bizlere harçlık verirdi. Evde sıradan bir insan gibi bizle evde otururdu ama bunlar çok az olurdu.