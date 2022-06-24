İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Efendi (Mahmut Ustaosmanoğlu) vefat etti! Cenazesi defnedildi

Nakşibendi Tarikatı'nın İsmailağa Cemaati şeyhi olan ve ömrünü İslam'a hizmete adayan Mahmud Ustaosmanoğlu Hocaefendi, tedavi gördüğü hastanede 93 yaşında yaşamını yitirdi. Ustaosmanoğlu, böbrek rahatsızlığı nedeniyle bir süredir İstanbul'da bir hastanede tedavi görüyordu.