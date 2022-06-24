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Haberler Galeri İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Efendi (Mahmut Ustaosmanoğlu) vefat etti! Cenazesi defnedildi

İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Efendi (Mahmut Ustaosmanoğlu) vefat etti! Cenazesi defnedildi

İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu 93 yaşında hayatını kaybetti. Ustaoğlu, Edirnekapı Sakızağacı Mezarlığı'nda mürşidi Ahıskalı Ali Haydar Efendi'nin yanına defnedildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenaze namazına katıldı.

Giriş Tarihi: 24.06.2022 14:43 Güncelleme Tarihi: 24.06.2022 15:16
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İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Efendi Mahmut Ustaosmanoğlu vefat etti! Cenazesi defnedildi

Nakşibendi Tarikatı'nın İsmailağa Cemaati şeyhi olan ve ömrünü İslam'a hizmete adayan Mahmud Ustaosmanoğlu Hocaefendi, tedavi gördüğü hastanede 93 yaşında yaşamını yitirdi. Ustaosmanoğlu, böbrek rahatsızlığı nedeniyle bir süredir İstanbul'da bir hastanede tedavi görüyordu.

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İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Efendi Mahmut Ustaosmanoğlu vefat etti! Cenazesi defnedildi

Ustaosmanoğlu, dün gece 01.00 sıralarında yaşamını yitirdi. Ustaosmanoğlu'nun naaşı, gece hastaneden alınarak Beykoz Yavuz Selim Mahallesi'nde bulunan evine götürüldü.

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İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Efendi Mahmut Ustaosmanoğlu vefat etti! Cenazesi defnedildi

VEFAT HABERİNİ ALAN ON BİNLERCE KİŞİ AKIN ETTİ

Mahmud Ustaosmanoğlu'nun vefat haberini alan sevenleri ve öğrencileri gece saatlerinden itibaren Ustaosmanoğlu'nun evinin de yer aldığı külliyeye akın etti.

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İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Efendi Mahmut Ustaosmanoğlu vefat etti! Cenazesi defnedildi
Türkiye'nin dört bir yanında gelenler nedeniyle eve çıkan sokaklar araçlarla dolup taştı. Sokaklar araç trafiğine kapatılırken, Ustaosmanoğlu'nun sevenleri sabah saatlerine kadar evin önünde bekledi.
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İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Efendi Mahmut Ustaosmanoğlu vefat etti! Cenazesi defnedildi
Ustaosmanoğlu'nun evinin yanında bulunan, adının verildiği Mahmud Efendi Camisi'nde tüm gün Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.