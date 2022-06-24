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İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Efendi (Mahmut Ustaosmanoğlu) vefat etti! Cenazesi defnedildi
İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu 93 yaşında hayatını kaybetti. Ustaoğlu, Edirnekapı Sakızağacı Mezarlığı'nda mürşidi Ahıskalı Ali Haydar Efendi'nin yanına defnedildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenaze namazına katıldı.
Giriş Tarihi: 24.06.2022 14:43Güncelleme Tarihi: 24.06.2022 15:16