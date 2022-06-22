Türkiye’nin diplomasi hamlesi! İsrail ve Suudi Arabistan ziyaretleri ne anlama geliyor?

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bugün Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Prens Selman'ı Beştepe'de kabul edecek. Suudi prens kalabalık bir heyetle Ankara'ya gelecek. Başkan Erdoğan ve Selman, önce Beştepe'de baş başa bir görüşme yapacak. Daha sonra ilgili bakan ve yetkililerin katılımıyla heyetler arası toplantıya geçilecek.