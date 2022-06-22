A Haber Marmaris’te yangın söndürme helikopterinde! 20 helikopter ve 14 uçak görevde! Sarı kodlu rüzgar uyarısı...

20 HELİKOPTER AYNI ANDA ÇALIŞAMIYOR

Orman Genel Müdürlüğü temsilcisi İlhami Oğuz: Yangını söndürmek için dünden beri çalışıyoruz. 20 helikopter ve 14 uçak ile müdahale ediyoruz. Ancak 20 helikopteri aynı anda çalıştırmak mümkün olmuyor. Hava trafiği nedeniyle bunu yapamıyoruz. Organize bir şekilde müdahalemiz sürüyor.