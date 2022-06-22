A Haber Marmaris'te yangın söndürme helikopterinde! 20 helikopter ve 14 uçak görevde! Sarı kodlu rüzgar uyarısı...
Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan yangına devlet tüm imkanlarıyla müdahale ederken A Haber muhabiri Tayfun Er bir yangın söndürme helikopteri içinde yaptığı yayında bölgedeki son durumu aktardı. Rüzgar nedeniyle 3 bölgede daha yangının sürdüğünü belirten Er, Marmaris için sarı kodlu rüzgar uyarısı yapıldığını da vurguladı. A Haber'e konuk olan Orman Genel Müdürlüğü temsilcisi İlhami Oğuz ise "20 helikopter ve 14 uçak ile müdahale ediyoruz." dedi. İşte detaylar...
3 YERDE DAHA YANGIN SÜRÜYOR
Toplam 5 mürettebatımız var. Marmaris yangını 22. saatine girmiş üzere. Havanın kararmasına da kısa bir süre kaldı. Helikopter Gökova Körfezi'nden suyunu aldı. Rüzgarla yangının yön değiştirmesi sonucunda 3 farklı yerde daha yangın sürüyor. Farklı helikopterle de mücadelede yer alıyor.
SARI KODLU RÜZGAR UYARISI
Marmaris bölgesinde sarı kodlu rüzgar uyarısı var. Bu da müdahaleyi zorlaştırıyor.
20 HELİKOPTER AYNI ANDA ÇALIŞAMIYOR
Orman Genel Müdürlüğü temsilcisi İlhami Oğuz: Yangını söndürmek için dünden beri çalışıyoruz. 20 helikopter ve 14 uçak ile müdahale ediyoruz. Ancak 20 helikopteri aynı anda çalıştırmak mümkün olmuyor. Hava trafiği nedeniyle bunu yapamıyoruz. Organize bir şekilde müdahalemiz sürüyor.
BAMBİ OPERATÖRÜ KRİTİK ÖNEME SAHİP
Orman Genel Müdürlüğü temsilcisi İlhami Oğuz: Bambi operatörü uçuş mühendisidir. Öyle bir zamanlama ile suyu bırakmalı ki, yangının tüm üstüne denk gelmeli.
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