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Yerli doğal gaz faturaları ne kadar düşürecek?

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Giriş: 20.06.2022 22:18
A Haber ekranlarında yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programına konuk olan Ekonomist Nejat Özonay, yerli doğal gazın faturalara yansımasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin doğal gazı kademeli olarak çıkartacağını söyleyen Özonay, ilk sene çıkan gazın sadece evlere verileceğini söyledi. Özonay ayrıca Türkiye'nin çıkartacağı gazın hayatımızı tam olarak hangi yılda değiştireceğine yönelik de tarih verdi. İşte detaylar...
Yerli doğal gaz faturaları ne kadar düşürecek?
Yerli doğal gaz faturaları ne kadar düşürecek?
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