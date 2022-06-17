Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji yağışlı illeri açıkladı | İşte 5 günlük hava durumu
Milyonlarca vatandaşın "hafta sonu hava nasıl olacak?" sorusu cevap buldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaptığı 5 günlük hava durumu raporu açıklamasıyla yağışlı illeri açıkladı. Cumartesi ve pazar günü Marmara için yapılan yağış uyarısı dikkat çekti. Hava sıcaklığının güneydoğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Haziran ayının ortalarına gelindiğinde yurt genelinde hava sıcaklıkları artmaya devam ediyor. Yurdun büyük bölümünde ise havaların ısınmasına rağmen yağmurlar da kesilmiyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 5 günlük hava durumu raporunda hafta sonundaki yağışlı iller dikkat çekti.
CUMA
SALI
METEOROLOJİ'DEN CUMA GÜNÜ İÇİN ÖNEMLİ UYARI
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta, Samsun'un doğusu, Ordu, Çorum, Tokat, Bilecik, Bursa'nın güneyi ve Balıkesir'in güneydoğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların öğle saatlerinden sonra Çankırı, Ankara'nın kuzeyi ile Bolu, Karabük ve Kastamonu'nun güney kesimlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
Hava sıcaklığının güneydoğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: (26) Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey kesimlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
İstanbul: Parçalı bulutlu 27
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 31
Adana: Parçalı ve az bulutlu 33
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 31
Samsun: Parçalı bulutlu, doğu çevreleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25
Trabzon: Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24
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