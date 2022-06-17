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Hindistan'da İslamofobi artıyor! Müslümanlara şiddet uygulanıyor, evleri yakılıp yıkılıyor

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 17.06.2022 Güncelleme Tarihi: 17.06.2022
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Hindistan’da İslamofobi artıyor! Müslümanlara şiddet uygulanıyor, evleri yakılıp yıkılıyor

Hindistan'da Müslümanlara yönelik şiddet olayları arttı. Peygamber efendimize hakaret edilmesini protesto eden Müslümanların evleri yakılıyor, yıkılıyor. Ülkede Müslümanlara karşı nefret söylemi her geçen gün artıyor . Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan gazeteci Cavid Rana değerlendirdi.

Cavid Rana'nın öne çıkan açıklamaları:

"Hindistan'da durum şu an çok ciddi. Bu olaylar ilk defa yaşanmıyor. Ancak şiddetin ölçeği şu anda çok yüksek. Halihazırda Müslümanlar üzerinde şiddet uygulanıyor. Müslümanların evlerine işaret konuyor. Burada bir terör örgüte var (RSS) ve bunların 6 milyon üyeleri bulunuyor. Bunlar 200 milyon Müslüman'ı Hindu dinine geri döndürmek için yemin ettiler.

Onlara göre Müslümanların hepsi eskiden Hindu dinine sahipti. Şu anda Hindistan içerisinde çok kötü bir durumdan geçiyoruz. Müslüman olan herkes için bir baskı var. İnsanların isimlerini ve ailelerini isimlerini zorla öğreniyorlar. Eğer bu insanların ataları Hindu ise onları Hindu olmaya zorluyorlar. Eğer bu şahıslar "yok" cevabı verirse bu isimleri sokakta linç ediyorlar. Bu Hindistan'da yaşanan durumun sadece görünen kısmı. Maalesef Hindistan dışındaki insanlar bunu görmezden geliyorlar.

Hindistan'daki terörist grubunu devlet tanıyor ve bunlar aslında şu anda iktidardaki partinin terör tarafı. Başkan Modi'nin kendisi de bunların bir üyesi. O yüzden RSS aslında temelde bir ideoloji. Şu anda hükümette olan partinin ideolojisidir. Hükümet ve RSS arasında bir ayrım yok. 2019 yılında Hindistan yeni bir birliğe geçti. On binlerce RSS üyesi Keşmir'e gitti ve Müslümanlara saldırdı. Orada hükümete karşı şiddetli gösteriler imajı vermek istediler.

Aslında Keşmir Pakistan ve Hindistan arasında özel bir alan. Burada Keşmir'de yaşanan durumun benzerini Hindistan'ın geri kalanında yapmak istiyorlar. Müslümanların yaptığı protestolar ilk defa yaşanmıyor. Geçtiğimiz yıllarda Müslümanlar zorbalığa maruz kaldı. Müslümanların Hindistan vatandaşı olmasını istemiyorlar.

Hindistan'da şimdi orduya binlerce kişi alacaklar. Bunları silahlandıracaklar ve hepsinin RSS'den olduğu şüphesi var. Hindistan ordusu Müslümanlara karşı bir soykırım işleme durumuna girişmez ancak RSS orduya girerse o zaman ciddi sıkıntılar yaşanabilir. İşte bu yüzden soykırım tehlikesi artmış durumda.

Şu an iktidar olan BJP'nin terörist tarafı bu soykırımı yaptıktan sonra Pakistan ve Afganistan'ı da Hindistan'a bağlamak ve onları da Hindu yapmak istiyor."

Müslümanlara şiddet! Evleri yakılıp yıkılıyor MÜSLÜMANLARA ŞİDDET! EVLERİ YAKILIP YIKILIYOR
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