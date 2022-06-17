Hindistan’da İslamofobi artıyor! Müslümanlara şiddet uygulanıyor, evleri yakılıp yıkılıyor

Onlara göre Müslümanların hepsi eskiden Hindu dinine sahipti. Şu anda Hindistan içerisinde çok kötü bir durumdan geçiyoruz. Müslüman olan herkes için bir baskı var. İnsanların isimlerini ve ailelerini isimlerini zorla öğreniyorlar. Eğer bu insanların ataları Hindu ise onları Hindu olmaya zorluyorlar. Eğer bu şahıslar "yok" cevabı verirse bu isimleri sokakta linç ediyorlar. Bu Hindistan'da yaşanan durumun sadece görünen kısmı. Maalesef Hindistan dışındaki insanlar bunu görmezden geliyorlar.