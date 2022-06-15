İzmir’in kanayan yarası: Kötü koku ve kirlilik! CHP’li İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer çözüm bulamıyor!

CHP'Lİ BELEDİYE BİLİMSEL ÖNERİLERİ REDDEDİYOR!

Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Doğan Yaşar, kirliliğin arıtma tesislerinin çalıştırılmamasından kaynaklandığını söyledi.

Diğer yandan İzmir'de kokuyu önlemek için yapılan çalışma sadece derelere kireç atılması.

SOYER'DEN AKILLARA ZARAR İDDİA!

Yıllardır bu da bir çözüm olmadı. Çözüm evsel atıkların yanında fabrika atıklarının da arıtılmasının sıkı şekilde takip edilmesi.

Tunç Soyer bu çözüm raporunu da rafa kaldırdı. Körfez'in kendi kendini temizleyeceğini iddia etti.