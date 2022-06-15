İzmir'in kanayan yarası: Kötü koku ve kirlilik! CHP'li İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer çözüm bulamıyor!

CHP’li belediyelerin iş bilmezliği İzmir’de açıkça kendini belli ediyor. Gerek koku gerek kirliliğiyle İzmir Körfezi, eski günlerine geri döndü. Tunç Soyer, körfez kendi kendini temizleyecek desede körfez tam aksini yaptı. İzmirliler kokuya yine mahkum oldu. Kokunun ana kaynaklarından bir tanesi de kentin yaklaşık 60 yıllık kanalizasyon sistemi. A Haber, olayın perde arkasını araladı ve yaşananlara ışık tuttu. Konunun uzmanlarına da mikrofon uzatan A Haber muhabirleri İzmir’den görüntülerle kötü hava ve pisliğe mahkum edilen vatandaşların sesi oldu. İşte özel haberin detayları…

A HABER ÖZEL | Ege'nin incisi İzmir'in sorunları bitmek bilmiyor. İzmirlilerin kötü kokuve kirlilik şikayetleri her geçen gün artıyor.

CHP'Lİ BAŞKAN SOYER, OLANLARA KAYITSIZ!

İzmir'in kanayan yarası haline gelen kronikleşmiş sorunlarından koku sorunu, CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, tarafından da 3 yıldır çözülemedi.

CHP'li Başkan Soyer, Körfezde yüzeceğim dedi ancak 3 yıldır yüzemedi. Soyer yıllardır çözemediği bu sorunu üstüne üstlük bir görmezlikten geldi.

İzmir Körfezi'nde yaşanan kirlilik gözle görülür hale geldi. Masmavi olması gereken suyun rengi kahverengine döndü.

CHP'Lİ BELEDİYE BİLİMSEL ÖNERİLERİ REDDEDİYOR!

Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Doğan Yaşar, kirliliğin arıtma tesislerinin çalıştırılmamasından kaynaklandığını söyledi.

Diğer yandan İzmir'de kokuyu önlemek için yapılan çalışma sadece derelere kireç atılması.

SOYER'DEN AKILLARA ZARAR İDDİA!

Yıllardır bu da bir çözüm olmadı. Çözüm evsel atıkların yanında fabrika atıklarının da arıtılmasının sıkı şekilde takip edilmesi.

Tunç Soyer bu çözüm raporunu da rafa kaldırdı. Körfez'in kendi kendini temizleyeceğini iddia etti.

CHP'li Soyer, bugün için maliyetinin yaklaşık 4 milyar Türk Lira bulacağı bilimden uzak öngörüsünü ısrarla sürdürerek pis kokuya İzmir kurban ediliyor.

Gaziemir Belediyesi Meclis Üyesi Uğur Atmaca ise İzmir'de kirlilik ve koku sorununun aşılamadığına dikkat çekti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi meclis üyesi Fikret Mısırlı da, şehirde altyapı sorununun olduğunu vurguladı.

İZMİR'DE ESKİ DÜZEN YIKILIR MI?

Kötü kokunun ana sebeplerinden bir tanesinin ise rögar kapağının altında bulunan tarihi kanalizasyon hatları olduğu biliniyor.

AK PARTİ İZMİR İL BAŞKANI SÜREKLİ A HABER'DE UYARMIŞTI

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Tunç Soyer'in İzmir Körfezi'yle ilgili vaadini yerine getiremediğini söyledi.

Geçtiğimiz hafta A Haber'de yayınlanan Memleket Meselesi programına katılan AK Parti İzmir İl Başkanı Avukat Kerem Ali Sürekli CHP'li Tunç Soyer yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yönetim problemlerini anlattı.

"KOKU İZMİR'İN İÇLERİNE YAYILDI"

İzmir Körfezi'nin içler acısı durumuna işaret eden Sürekli, "İzmir'de şu zamanlarda özellikle pis koku sorunu var. Yıllardır burası kötü durumda. CHP'li belediyeler zamanında bir sonuç elde edilmedi. Soyer, İzmir Körfezi'ni temizleyeceğim dedi ama vaadini gerçekleştiremedi. Tunç Soyer İzmir Körfezi'nde yüzeceğini söylemişti ancak kokudan yaklaşılmıyor. Koku İzmir'in içlerine yayıldı." dedi.

Diğer yandan Ali Sürekli, "İzmir'de alt yapı, ulaşım ve kentsel dönüşüm felaket durumda." şeklinde konuştu.

Harmandalı çöp toplama alanı için de uyarıda bulunan Ali Sürekli, "Burası fitili çekilmemiş bomba" nitelemesini yaptı.

Öte yandan A Haber, olayın perde arkasını araladı ve yaşananlara ışık tuttu.

Konunun uzmanlarına da mikrofon uzatan A Haber muhabirleri İzmir'den görüntülerle kötü hava ve pisliğe mahkum edilen vatandaşların sesi oldu.

BELEDİYECİLİKTE SINIFTA KALAN CHP'Lİ BELEDİYELER SORUNU

Bugüne kadar koku sorunu için bir çalışma yapmayan İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bundan bir çalışma yapıp yapmayacağı ise merak konusu.