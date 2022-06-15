Savcı Sayan'dan çok çarpıcı "Canan Kaftancıoğlu" iddiası
ÖZEL HABER ahaber.com.tr
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun parti üyeliği, getirilen siyaset yasağı kapsamında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düşürüldü. Yeni atanacak olan İstanbul İl Başkanı ile ilgili Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, A Haber’de çok çarpıcı bir iddiada bulundu. Sayan, "Canan Kaftancıoğlu istediği ismi il başkanı yapamadı, 'dediğim isim il başkanı olmazsa bedel ödetirim' demiş. Bu kesinlikle dedikodu değil, CHP içerisinden aldığım bir kulis bilgisi" dedi.
CHP'li Canan Kaftancıoğlu'nun İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve tayfası arasında yaşanan kaosa dikkat çeken Sayan, "Aralarında kavga var, biraz önce onarlın içinden bir kulis bilgisi geldi. Canan Kaftancıoğlu istediğini yapamıyor diye çaldırmış. Yani yerine istediği kişiyi il başkanı yapamıyor diye." konuştu.
KAFTANCIOĞLU "BEDELİNİ AĞIR ÖDETİRİM" DİYOR
CHP içinden gelen mesajı A Haber canlı yayınında okuyan Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan "Kaftancıoğlu, 'Ben bu parti için ağır bedel ödedim. Dediklerim olmazsa bedelini ağır ödetirim' ifadelerine yer veriyor." dedi.
İSİMLERİ GİZLİ TUTTU
Canan Kaftancıoğlu'nun önerdiği isimleri ise gizli tutan Sayan, "Gelen bilgiler doğru bilgiler dedikodu mahiyetinde değil" açıklamasını yaptı.
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