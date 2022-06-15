Savcı Sayan'dan çok çarpıcı "Canan Kaftancıoğlu" iddiası

CHP'li Canan Kaftancıoğlu'nun İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve tayfası arasında yaşanan kaosa dikkat çeken Sayan, "Aralarında kavga var, biraz önce onarlın içinden bir kulis bilgisi geldi. Canan Kaftancıoğlu istediğini yapamıyor diye çaldırmış. Yani yerine istediği kişiyi il başkanı yapamıyor diye." konuştu.