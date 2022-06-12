Terör hedefleri nasıl yok edilecek? A Haber ekipleri sınırın sıfır noktasında
Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'nin kontrolünde bulunan, binlerce insanın göçe zorlandığı Tel Rıfat ve Münbiç'e yönelik olası harekata yönelik TSK ve SMO'nun hazırlıkları sürüyor. Bölgedeki son durumu A Haber muhabirleri Mehmet Sabri Uğurbaş, Ata Gündüz Kurşun ve Mehmet Geçgel sınırın sıfır noktasından aktardı.
Suriye'nin kuzeyine 5. harekat an meselesi. Harekatta ilk hedef Tel Rıfat ve Münbiç olarak belirlendi.
Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'nin kontrolünde bulunan, binlerce insanın göçe zorlandığı Tel Rıfat ve Münbiç'e yönelik olası harekata yönelik TSK ve SMO'nun hazırlıkları sürüyor.
Suriye'de 5. harekat hazırlığı ne durumda? Son gelişmeleri A Haber muhabirleri Mehmet Sabri Uğurbaş, Ata Gündüz Kurşun ve Mehmet Geçgel sınırın sıfır noktasından aktardı.
İşte o açıklamalardan satır başları;
İnanılmaz bir fırtına var burada. Sabah saatlerinde çok sakindi şu anda rüzgarın hızının 40-50 km'yi bulduğunu söyleyebiliriz. Zaman zaman da ayakta durmakta zorluk çekiyoruz.
Sıfır noktadayız Tel Rıfat'ta Mare hattının sıfır noktasındayız. Teröristlerin o noktada tüneller kazdıklarını biliyoruz.
Terör örgütünün işgali altında olduğu bölgeler buralar. Bir taraftan da korku ve panik havasının hakim olduğunu söyleyebiliriz. İşgal altında tuttuğu topraklarda sadece tünel kazmakla yetinmiyorlar. Bir taraftan da tuzaklamalar yapıyor teröristler. El yapımı patlayıcılar mayınlar dört bir tarafa yerleştiriliyor.
Kameramızın kadrajında belki ev olarak nitelendirilen noktaları görüyorsunuz ama o noktaların bir çoğu terör örgütü tarafından adeta karargaha çevrilmiş durumda. Zaman zaman bizim bulunduğumuz noktalara da atışlar gerçekleştiriliyor. Taciz atışları ve saldırılar yapılıyor. Dün gece saatlerinde de Suriye Milli Ordusu'na yönelik saldırılar gerçekleştirdi teröristler. SMO üyeleri de bu atışlara karşılık verdi.
Hazırlıkların artık tamamlandığını söyleyebiliriz. Adeta kuşatılmış durumda Mare kasabası. Ankara'dan gelecek bir talimat bekleniyor operasyon için.
A Haber ekibi, Türk televizyonlarında bir ilke imza atarak Münbiç'teki terör örgütüPKK/YPG mevzilerini 200 metre mesafeden görüntüledi. Esad rejimi bayrağının dalgalandığı PKK/YPG mevzisinde keskin nişancılar da bulunuyor. Teröristler ekibimizin bulunduğu alana taciz ateşi de açtı.
Terör mevzileri, Esad rejimi bayrağı altındaki YPG/PKK'lı teröristler... A Haber Münbiç'te terör mevzilerini görüntüledi.
Türkiye sınırına 30 kilometre uzaklıktaki Münbiç yıllardır terör işgalinde. Bölge nüfusunun yüzde 90'ı Arap.
Ayrıca sivilleri katleden terör örgütü yüzünden halkın bir bölümü güvenli alanlara göç etti.
Türkiye, zaman zaman Fırat Kalkanı bölgesine saldırıların yapıldığı Münbiç'i teröristlerden arındırmaya kararlı.
Yeni harekat sayesinde Türkiye, Suriye'deki güvenli bölgelere saldırıların önüne geçecek.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İstanbul'da tehlikeli yolculuk! Kapısı arızalanan metro yolcuların canını hiçe saydı
- Atina'yı kimler sahaya sürüyor? 'Batı Ukrayna gibi Yunanistan'ı yem ediyor
- Afet var başkan yok! Ankara selle uğraşırken Mansur Yavaş Eskişehir'de toplantıda!
- Sağanak yağış Aydın'ı da vurdu! Hastaneler, evler ve iş yerleri göle döndü! CHP'li belediye yetersiz kaldı vatandaş çileden çıktı
- Meteoroloji'den Marmara'ya sağanak yağış uyarısı! Yağışlar ne zaman bitecek? 11-12 Haziran 2022 hava durumu
- GES sistemi nedir? GES getiri hesaplama nasıl yapılır? Gelire Endeksli Senet ne kadar kazandırır? Tüm detaylar
- Son dakika: Ankara'da sağanak yağış ve fırtına ne zaman bitecek? 11 Haziran Meteoroloji Ankara 5 günlük hava durumu
- MSÜ tercihleri ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2022 MSÜ tercih sonuçları ne zaman belli olacak? Tarih belli oldu
- Galatasaray başkanlık seçimi canlı izle: 11 Haziran GS Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı hangi kanalda?
- TOKİ Ankara konut projesi hayata geçiyor! 89 bin 714 konut Ankaralılar ile buluşuyor! İlçeler ve tarihler belli oldu
- Sevgi Yiğit kimdir, kaç yaşında? Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sevgi Yiğit nereli ve ne iş yapıyor?
- İtalya'da helikopter kazası son durum: 11 Haziran Eczacıbaşı kaybolan helikopter bulundu mu? Helikopter düştü mü?