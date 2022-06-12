Terör hedefleri nasıl yok edilecek? A Haber ekipleri sınırın sıfır noktasında

Kameramızın kadrajında belki ev olarak nitelendirilen noktaları görüyorsunuz ama o noktaların bir çoğu terör örgütü tarafından adeta karargaha çevrilmiş durumda. Zaman zaman bizim bulunduğumuz noktalara da atışlar gerçekleştiriliyor. Taciz atışları ve saldırılar yapılıyor. Dün gece saatlerinde de Suriye Milli Ordusu'na yönelik saldırılar gerçekleştirdi teröristler. SMO üyeleri de bu atışlara karşılık verdi.