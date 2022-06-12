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Terör hedefleri nasıl yok edilecek? A Haber ekipleri sınırın sıfır noktasında

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 12.06.2022 Güncelleme Tarihi: 12.06.2022
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Terör hedefleri nasıl yok edilecek? A Haber ekipleri sınırın sıfır noktasında

Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'nin kontrolünde bulunan, binlerce insanın göçe zorlandığı Tel Rıfat ve Münbiç'e yönelik olası harekata yönelik TSK ve SMO'nun hazırlıkları sürüyor. Bölgedeki son durumu A Haber muhabirleri Mehmet Sabri Uğurbaş, Ata Gündüz Kurşun ve Mehmet Geçgel sınırın sıfır noktasından aktardı.

Suriye'nin kuzeyine 5. harekat an meselesi. Harekatta ilk hedef Tel Rıfat ve Münbiç olarak belirlendi.

Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'nin kontrolünde bulunan, binlerce insanın göçe zorlandığı Tel Rıfat ve Münbiç'e yönelik olası harekata yönelik TSK ve SMO'nun hazırlıkları sürüyor.

Suriye'de 5. harekat hazırlığı ne durumda? Son gelişmeleri A Haber muhabirleri Mehmet Sabri Uğurbaş, Ata Gündüz Kurşun ve Mehmet Geçgel sınırın sıfır noktasından aktardı.

İşte o açıklamalardan satır başları;

İnanılmaz bir fırtına var burada. Sabah saatlerinde çok sakindi şu anda rüzgarın hızının 40-50 km'yi bulduğunu söyleyebiliriz. Zaman zaman da ayakta durmakta zorluk çekiyoruz.

Sıfır noktadayız Tel Rıfat'ta Mare hattının sıfır noktasındayız. Teröristlerin o noktada tüneller kazdıklarını biliyoruz.

Terör örgütünün işgali altında olduğu bölgeler buralar. Bir taraftan da korku ve panik havasının hakim olduğunu söyleyebiliriz. İşgal altında tuttuğu topraklarda sadece tünel kazmakla yetinmiyorlar. Bir taraftan da tuzaklamalar yapıyor teröristler. El yapımı patlayıcılar mayınlar dört bir tarafa yerleştiriliyor.

Kameramızın kadrajında belki ev olarak nitelendirilen noktaları görüyorsunuz ama o noktaların bir çoğu terör örgütü tarafından adeta karargaha çevrilmiş durumda. Zaman zaman bizim bulunduğumuz noktalara da atışlar gerçekleştiriliyor. Taciz atışları ve saldırılar yapılıyor. Dün gece saatlerinde de Suriye Milli Ordusu'na yönelik saldırılar gerçekleştirdi teröristler. SMO üyeleri de bu atışlara karşılık verdi.

Hazırlıkların artık tamamlandığını söyleyebiliriz. Adeta kuşatılmış durumda Mare kasabası. Ankara'dan gelecek bir talimat bekleniyor operasyon için.

A Haber ekibi, Türk televizyonlarında bir ilke imza atarak Münbiç'teki terör örgütüPKK/YPG mevzilerini 200 metre mesafeden görüntüledi. Esad rejimi bayrağının dalgalandığı PKK/YPG mevzisinde keskin nişancılar da bulunuyor. Teröristler ekibimizin bulunduğu alana taciz ateşi de açtı.

Terör mevzileri, Esad rejimi bayrağı altındaki YPG/PKK'lı teröristler... A Haber Münbiç'te terör mevzilerini görüntüledi.

Türkiye sınırına 30 kilometre uzaklıktaki Münbiç yıllardır terör işgalinde. Bölge nüfusunun yüzde 90'ı Arap.

Ayrıca sivilleri katleden terör örgütü yüzünden halkın bir bölümü güvenli alanlara göç etti.

Türkiye, zaman zaman Fırat Kalkanı bölgesine saldırıların yapıldığı Münbiç'i teröristlerden arındırmaya kararlı.

Yeni harekat sayesinde Türkiye, Suriye'deki güvenli bölgelere saldırıların önüne geçecek.

A Haber sınırın sıfır noktasında A HABER SINIRIN SIFIR NOKTASINDA

Suriye’ye 5. harekata geri sayım SURİYE'YE 5. HAREKATA GERİ SAYIM

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