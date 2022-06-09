Son dakika: BDDK duyurdu: Kredi vadelerine güncelleme geldi

- Limiti yirmi beş bin Türk Lirasının altında olan kredi kartları için asgari ödeme tutarının dönem borcunun yüzde yirmisi; limiti yirmi beş bin Türk Lirasının üstünde olan kredi kartları için asgari ödeme tutarının dönem borcunun yüzde kırkı olarak belirlenmesine, karar verilmiştir. Öte yandan, devam etmekte olan çalışmalar kapsamında ise;