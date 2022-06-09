Kanser aşısı için ilk veriler olumlu çıktı! Kanser aşısı çıktı mı? Kanser aşısı ne zaman kullanılacak?

MRNA bir üst teknolojidir. Daha spesifik yanıt açısından önemli daha da kişiye özel bir tedavidir. Kanser aşıları için yasal altyapımız yeterli değil bunun iyileştirilmesi lazım. MRNA teknolojisini ülkemize adapte ederek bu aşıları geliştirecek bilim adamlarımız var."