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Kanser aşısı için ilk veriler olumlu çıktı! Kanser aşısı çıktı mı? Kanser aşısı ne zaman kullanılacak?

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 09.06.2022 Güncelleme Tarihi: 09.06.2022
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Kanser aşısı için ilk veriler olumlu çıktı! Kanser aşısı çıktı mı? Kanser aşısı ne zaman kullanılacak?

Kovid-19 aşısını geliştiren Türk bilim insanları Uğur Şahin ve Özlem Türeci, devrim niteliğinde bir çalışmaya daha imza attı. Kansere karşı geliştirilen aşının ilk denemeleri başarıyla sonuçlandı, hastaların yarısı 18 ayda kanseri yendi. Önemli gelişmeyi A Haber canlı yayınına katılan Medikal Onkolog Prof. Dr. Canfeza Sezgin değerlendirdi.

Prof. Dr. Canfeza Sezgin'in açıklamaları:

"Bu gelişmeye umut verme açısından 10 üzerinden 8-9 puan veriyorum. Bu çalışmaların daha da geliştirilmesi lazım. MNRA aşıları ile ilgili olarak 5-6 yıldır çalışmalar sürüyor, meme, kalın bağırsak, yumurtalık kanserlerinde ileri evre hastalarda yüzde 25 yanıt alınmıştı.

Bu yeni çalışmada özellikle pankreas kanseri gibi tedavisi zor bir hastalığa ilginç bir yerden girdiler. Ameliyat esnasında alınan kanserli kitleden bazı proteinli karşı bağışıklık sistemini uyaracak aşı geliştirdiler. Bu hastaların yarsında hastaların aşıya yanıt alındı.

Yanıt alınan 8 hastada kanserin tekrarlama riskine kadar geçen sürenin belirgin uzatıldığı saptandı. Bu pankreas kanseri için çok önemli bir gelişme. Normalde bu kanser türü immünoterapiye yanıt veren bir tür değildir. Bu tedavide MRNA aşısıyla beraber immünoterapi ilacı kullanıldı. Bunu da belirtmek gerekir.

Artık amaç yanıt vermeyen hastaların yanıtını artırabilmek ve böylelikle kanser tedavisinde başarı şansını genele yayabilmek. Bu çalışmada biraz daha takip çalışmasına ihtiyaç vardır. Bu aşı kişiye özeldir. Biz de ülkemizde dentitik aşıları kişiye özel yapabiliyoruz.

MRNA bir üst teknolojidir. Daha spesifik yanıt açısından önemli daha da kişiye özel bir tedavidir. Kanser aşıları için yasal altyapımız yeterli değil bunun iyileştirilmesi lazım. MRNA teknolojisini ülkemize adapte ederek bu aşıları geliştirecek bilim adamlarımız var."

Tahmini olarak 3-5 yıl içerisinde aşılara ulaşılacaktır. Bazen Faz-3 çalışmalarının sonuçlarını bekleniyor ama Kovid-19 aşılarında bunu gördük 1 yıl içinde birçok aşı yapıldı. Kanser için eğer Faz-2 çalışmaları olumlu çıkarsa daha uzun süren Faz-3 çalışmalarına geçmeden 2-3 yıl içinde bu aşılara ulaşabiliriz."

Kanser aşısı çıktı mı? KANSER AŞISI ÇIKTI MI?
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