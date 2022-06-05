Cumhurbaşkanlığı için Kemal Kılıçdaroğlu’na rakip Meral Akşener mi? Akşam Gazetesi Yazarı Kurtuluş Tayiz’den flaş sözler
Başkan Erdoğan, son AK Parti Grup Toplantısı’nda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na meydan okuyarak 10 kritik soru sordu ve “Yüreği yetip 2023'te cumhurbaşkanı adayı olacak mı olmayacak mı?" çağrısında bulundu. Bu soru ardından cumhurbaşkanlığı adaylığına gönlü olan Kılıçdaroğlu’na Meral Akşener’den dikkat çeken bir tavır geldi. Akşener’in sosyal medya çıkışı büyük yankı uyandırdı. Akşam Gazetesi Yazarı Kurtuluş Tayiz, Kılıçdaroğlu ve Akşener arasında esen soğuk rüzgâra değinerek Akşener’in aday olup olmayacağı konusunda önemli bir ipucu verdi.
A Haber'de her pazar ekranlara gelen Canan Barlas ile Gündem'de "2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri için 6'lı masanın adayı kim olacak?" sorusuna yanıt arandı.
Akşam Gazetesi Yazarı Kurtuluş Tayiz, Türkiye'nin merakla beklediği konuya dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.
CUMHUR İTTİFAKI BİR KEZ DAHA "ERDOĞAN" DEDİ
Tayiz, "Şu anda siyaset adına Cumhur İttifakı ve iktidar tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan zaten aday. Bunu Kızılcahamam kampında da tekrar dile getirdi." dedi.
"BAŞKAN ERDOĞAN, KILIÇDAROĞLU'NU MEYDANA ÇAĞIRDI"
6'lı masadaki aday belirsizliğine değinen Tayiz, "Muhalefet adına ise ortada aday olarak görünen bir tek Kılıçdaroğlu var. Başkan Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nu 10 soru ile muhatap aldı. Özellikle 'aday ol' diyerek meydana çağırdı." ifadelerine yer verdi.
6'LI MASADA KILIÇDAROĞLU BİLMECESİ
'Adaylık konusunda Kılıçdaroğlu'nun isteği ve hedefi var' tespitinde bulunan Kurtuluş Tayiz, "Fakat 6'lı masaya kabul ettirip ettiremeyeceği halan daha şüpheli." açıklamasını yaptı.
"AKŞENER "BEN DE VARIM" DEDİ"
"Kılıçdaroğlu kime adaylığını kabul ettiremiyor?" sorusuna yanıt veren Tayiz, "Meral Akşener'e ettiremiyor. Aynı gün aynı saatte Cumhurbaşkanı Erdoğan 10 soru sordu. Kemal Kılıçdaroğlu, 10 soruya cevap verirken Akşener ise sosyal medyadan kendisince 'ben de varım' dedi" ifadelerine yer verdi.
"AKŞENER'İN VETO YETKİSİ VAR"
"Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığını kendi partisine (CHP) kabul ettirdi" yorumunda bulunan Kurtuluş Tayiz, "Şunu söylemek lazım; Merak Akşener'in tek gücü veto etmesinden ileri geliyor. Yani 'hayır' deme gücü var. (Eski Cumhurbaşkanı) Abdullah Güle 'hayır' dedi ve Gül, rezil olduğuyla kaldı. Şimdi tamam Kılıçdaroğlu partisini ayarladı. Bu konuda bir hava yarattı. 'Milletin Sesi' diye her tarafa afişlerini bastırdı. Ama kabul ettiremedi. " şeklinde konuştu.
6 BENZEMEZDEN ÇOKLU ADAY MI ÇIKAR?
Öte yandan önemli bir detaya dikkat çeken tecrübeli yazar Tayiz, "6'lı masada çoklu aday biçiminde seçime gidebilir." dedi ve sonuç itibariyle de ortak aday olarak Kılıçdaroğlu'nu görmeyeceklerini belirtti.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN KILIÇDAROĞLU 10 SORU
Başkan Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, (6'lı masa) bu partilerin kimlerle, hangi masa etrafında toplanacaklarının, kimi aday göstereceklerinin kendi bilecekleri iş olduğunu, kendilerinin ise böyle bir sorunlarının bulunmadığını bildirdi.
Kemal Kılıçdaroğlu'na birkaç soru sormak istediğini ifade eden Başkan Erdoğan, "Bu sorulara öyle kıvırtarak, laf çevirerek, yuvarlak sözler ederek değil, kesin, kati, net cevap vermesini bekliyorum. Şayet bu delikanlılığı yaparsa kendisini siyaseten ve tıbben mazur görmekten vazgeçip muhatap almaya başlayabiliriz." sözlerini sarf etti.
Başkan Erdoğan, sorularını şöyle sıraladı:
"Birinci soru; PKK'dan YPG'ye bölücü terör örgütünün bütün unsurlarını, DHKP-C'den TİKKO'ya, FETÖ'den DEAŞ'a tüm terör örgütlerini, siyası uzantıları, medya destekçileri, yurt dışında bağlantılarıyla birlikte en şiddetli şekilde lanetliyor mu lanetlemiyor mu?
İkinci soru; Türkiye'nin PKK ve YPG'ye karşı yürüttüğü sınır ötesi harekâtlarını destekliyor mu desteklemiyor mu?
Üçüncü soru; İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği tartışmalarında bir kez daha ortaya çıkan, Batı'nın terör örgütlerine ve ülkemizin millî çıkarlarına yönelik riyakâr tutumuna karşı kendi devletinin izlediği politikaların yanında mı değil mi?
Dördüncü soru; Türkiye'nin Akdeniz ve Ege'de, sınır hattından kalıcı ekonomik bölgeler oluşturma çabalarına kadar verdiği millî mücadelede, ülkesinin safında mı karşımızdakilerin safında mı?
Beşinci soru; Dünyanın salgın ve savaş sebebiyle yaşadığı krizin ekonomik boyutunun ülkemize etkilerine karşı sürdürdüğümüz mücadeleye en azından ilkesel düzeyde destek veriyor mu vermiyor mu?
Altıncı soru; Mahkeme kararları ve kurum açıklamalarıyla yalan olduğu tescillenmiş iddiaları bir kenara bırakıp, siyaseti ülkenin ve milletin adil çıkarları üzerinden yürütmeye var mı yok mu?
Yedinci soru; Siyasi stratejilerini yabancı ülke temsilcilerine hazırlatmak ve onaylatmak yerine kendi partisinin mensuplarıyla ve ülke kamuoyuyla belirlemeye yönelecek mi yönelmeyecek mi?
Sekizinci soru; Bin yıldır, kanlarımızla sulayarak, ebedi vatanımız hâline getirdiğimiz bu toprakların tüm değerleri, sembolleri, birikimleri ve kazanımlarıyla asil bir devletin evladı gibi hareket etmeyi kabul ediyor mu etmiyor mu?
Dokuzuncu soru; Partisi içindeki her türden terör örgütü destekçisini, her türden hırsızı, tacizciyi, tecavüzcüyü, istismarcıyı tasfiye etmeyi düşünüyor mu düşünmüyor mu?
Onuncu soru; Yüreği yetip 2023'te cumhurbaşkanı adayı olacak mı olmayacak mı?"
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