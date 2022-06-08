EFES 2022 devam ediyor! Zorlu şartlarda dev tatbikat: A Haber canlı yayınında T-129 ATAK'tan gece atışı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en büyük planlı tatbikatlarından biri olan ve bu yıl 37 ülkenin katılımıyla 9 Mayıs'ta başlayan Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı EFES 2022 tatbikatı devam ediyor. Tatbikatın gece safhasını takip etmek için İzmir'de bulunan A Haber muhabiri Tayfun Er, T-129 ATAK helikopterlerinin gerçeği aratmayan operasyonunu böyle ekranlara taşıdı.

Giriş Tarihi: 08.06.2022 21:53 Güncelleme Tarihi: 08.06.2022 22:58 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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