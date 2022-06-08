08 Haziran 2022, Çarşamba
EFES 2022 devam ediyor! Zorlu şartlarda dev tatbikat: A Haber canlı yayınında T-129 ATAK'tan gece atışı
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en büyük planlı tatbikatlarından biri olan ve bu yıl 37 ülkenin katılımıyla 9 Mayıs'ta başlayan Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı EFES 2022 tatbikatı devam ediyor. Tatbikatın gece safhasını takip etmek için İzmir'de bulunan A Haber muhabiri Tayfun Er, T-129 ATAK helikopterlerinin gerçeği aratmayan operasyonunu böyle ekranlara taşıdı.
Giriş Tarihi: 08.06.2022 21:53 Güncelleme Tarihi: 08.06.2022 22:58
- 1
- 42
- 2
- 42
- 3
- 42
- 4
- 42
- 5
- 42