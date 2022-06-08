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Haberler Galeri EFES 2022 devam ediyor! Zorlu şartlarda dev tatbikat: A Haber canlı yayınında T-129 ATAK'tan gece atışı

EFES 2022 devam ediyor! Zorlu şartlarda dev tatbikat: A Haber canlı yayınında T-129 ATAK'tan gece atışı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en büyük planlı tatbikatlarından biri olan ve bu yıl 37 ülkenin katılımıyla 9 Mayıs'ta başlayan Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı EFES 2022 tatbikatı devam ediyor. Tatbikatın gece safhasını takip etmek için İzmir'de bulunan A Haber muhabiri Tayfun Er, T-129 ATAK helikopterlerinin gerçeği aratmayan operasyonunu böyle ekranlara taşıdı.

Giriş Tarihi: 08.06.2022 21:53 Güncelleme Tarihi: 08.06.2022 22:58
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EFES 2022 devam ediyor! Zorlu şartlarda dev tatbikat: A Haber canlı yayınında T-129 ATAK’tan gece atışı

TSK'nın en büyük planlı tatbikatlarından biri olan ve bu yıl 37 ülkenin katılımıyla 9 Mayıs'ta başlayan Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı EFES 2022 tatbikatı devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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EFES 2022 devam ediyor! Zorlu şartlarda dev tatbikat: A Haber canlı yayınında T-129 ATAK’tan gece atışı

Tatbikat, birinci safhası olan Bilgisayar Destekli Komuta Yeri Tatbikatı ile başlarken, 20 Mayıs'ta fiili safhaya geçildi. 37 ülkeden 1000'den fazla yabancı personelin katıldığı tatbikatta, TSK unsurlarıyla birlikte toplam 10 binden fazla personel görev yaparken, faaliyetlere bir İtalyan fırkayteni, Libya Deniz Kuvvetleri'ne ait hücumbotu, ABD Silahlı Kuvvetlerine bağlı CH-53 helikopterleri, obüsler, zırhlı araçlarla birlikte bir çıkarma gemisi de görev alıyor.

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EFES 2022 devam ediyor! Zorlu şartlarda dev tatbikat: A Haber canlı yayınında T-129 ATAK’tan gece atışı

İzmir'den tatbikat alanından A Haber muhabiri Tayfun Er, şunları aktardı:

Türk Silahlı Kuvvetlerinin planlı tatbikatlarından olan Efes-2022 müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatının gece safhası devam ediyor.

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EFES 2022 devam ediyor! Zorlu şartlarda dev tatbikat: A Haber canlı yayınında T-129 ATAK’tan gece atışı

Özel kuvvetlerin hem denizden hem de karadan cephe gerisine sızma harekatı yapmasıyla gece safhası başladı.

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EFES 2022 devam ediyor! Zorlu şartlarda dev tatbikat: A Haber canlı yayınında T-129 ATAK’tan gece atışı

Önce T-129 ATAK helikopterleri dörtlü kol halinde tatbikat bölgesine gelerek üzerlerindeki 20 milimetrelik oklarla taarruz ettiler ardından da füzelerle hedefleri imha ettiler.