ABD füzeleri teröristlerde! Stinger füze monteli araçlar M-4 karayolunda görüldü
Türkiye, Tel Rıfat ve Mümbiç'e operasyona hazırlanırken, terör örgütü PKK/YPG'ye ABD'nin silah sevkiyatı da devam ediyor. Bölgedeki son durumu ve ayrıntıları Yurt ve İstanbul Haber Müdürü Kerim Ulak aktardı.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin yapacağı operasyonu duyan teröristleri büyük korku sardı. Mehmetçik karşısında çaresiz kalan terörisler ABD silahlarına sarıldı.
Güdümlü tanksavar füzesi olarak da bilinen ABD yapımı TOW'lar, 3-4 kilometre arası menzile sahip. Füzenin en önemli özelliklerinden biri, ateşlendikten sonra optik hedefleme sistemi üzerinden hedefin durumuna göre yönlendirilebiliyor.
TOW FÜZELERİ
Teröristlerin, cephe hatlarında havan ve ağır makineli silahları Cerablus yönünde hazırladıkları görülüyor.
ABD yönetimi, terör örgütü YPG/PKK'ya DEAŞ'la mücadele gerekçesiyle verdiği ağır silahları DEAŞ'ın bitirilmesinin ardından örgütten geri toplayacağını bildirmiş ancak bunu yapmamıştı.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika: Ankara'da yol çöktü! Cadde trafiğe kapatıldı
- Son dakika: İstanbul'da çatışma: Ölü ve yaralılar var
- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Hollandalı mevkidaşı Hoekstra ile görüştü: PKK paçavralarıyla yapılan gösterilerin artması tesadüf değil
- Kiralar düşecek mi? 2022 yeni kira düzenlemesi sonrası ev kira fiyatları düşecek mi? SON DAKİKA HABERLER
- 8 Haziran dolar yorumları: Dolar ne zaman düşer? Dolar düşecek mi, yükselecek mi? Dolar ne kadar, kaç TL?
- Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı'nın ilk kaynağı tamam! Türkiye için önemli proje: Londra'dan Pekin'e uzanıyor
- Altın daha yükselir mi? Şu an altın alınır mı, satılır mı? Gram altın o seviyelere çıkacak dedi ve uyardı! Yatırım yapacaklar dikkat!
- Yeni kira düzenlemesi ne zaman başlayacak? 2022 Haziran ayı kira artış oranı ne kadar uygulanacak? SON DAKİKA HABERLER
- Engelli memur adayları heyecanla bekliyor! EKPSS 2022 2. tercihler ne zaman? ÖSYM EKPSS tercih takvimini açıkladı mı?
- Galatasaray başkanlık seçimi ne zaman? 2022 GS Başkan adayları kimler? Olağanüstü Seçim Genel Kurul Toplantısı takvimi...
- Sağlık çalışanlarına müjde! Aile hekimlerine 'uzmanlık' yolu açılıyor! Ek ödeme tavan fiyatı artacak! Doktor ve hemşire maaşı...
- Kira artışında sabit oran yüzde kaç oldu? Kira artış oranı hesaplama nasıl yapılacak? Kira zammı ne kadar olacak? SON DAKİKA