ABD füzeleri teröristlerde! Stinger füze monteli araçlar M-4 karayolunda görüldü

Güdümlü tanksavar füzesi olarak da bilinen ABD yapımı TOW'lar, 3-4 kilometre arası menzile sahip. Füzenin en önemli özelliklerinden biri, ateşlendikten sonra optik hedefleme sistemi üzerinden hedefin durumuna göre yönlendirilebiliyor.

TOW FÜZELERİ

Teröristlerin, cephe hatlarında havan ve ağır makineli silahları Cerablus yönünde hazırladıkları görülüyor.

ABD yönetimi, terör örgütü YPG/PKK'ya DEAŞ'la mücadele gerekçesiyle verdiği ağır silahları DEAŞ'ın bitirilmesinin ardından örgütten geri toplayacağını bildirmiş ancak bunu yapmamıştı.