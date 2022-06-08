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ABD füzeleri teröristlerde! Stinger füze monteli araçlar M-4 karayolunda görüldü

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 08.06.2022 Güncelleme Tarihi: 08.06.2022
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ABD füzeleri teröristlerde! Stinger füze monteli araçlar M-4 karayolunda görüldü

Türkiye, Tel Rıfat ve Mümbiç'e operasyona hazırlanırken, terör örgütü PKK/YPG'ye ABD'nin silah sevkiyatı da devam ediyor. Bölgedeki son durumu ve ayrıntıları Yurt ve İstanbul Haber Müdürü Kerim Ulak aktardı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin yapacağı operasyonu duyan teröristleri büyük korku sardı. Mehmetçik karşısında çaresiz kalan terörisler ABD silahlarına sarıldı.

ABD Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'ye destek vermeye devam ediyor. Bunun en somut örneği bugün objektiflere yansıdı. A Haber canlı yayınında söz konusu silahlar tek tek gösterildi.

Ellerinde Rus ve Amerikan yapımı hafif ve ağır silahlar bulunan YPG/PKK'lı teröristlerin birinde zırhlı araçlara karşı en etkili ekipman olarak bilinen TOW füzesi görülüyor.

Güdümlü tanksavar füzesi olarak da bilinen ABD yapımı TOW'lar, 3-4 kilometre arası menzile sahip. Füzenin en önemli özelliklerinden biri, ateşlendikten sonra optik hedefleme sistemi üzerinden hedefin durumuna göre yönlendirilebiliyor.

TOW FÜZELERİ

Teröristlerin, cephe hatlarında havan ve ağır makineli silahları Cerablus yönünde hazırladıkları görülüyor.

ABD yönetimi, terör örgütü YPG/PKK'ya DEAŞ'la mücadele gerekçesiyle verdiği ağır silahları DEAŞ'ın bitirilmesinin ardından örgütten geri toplayacağını bildirmiş ancak bunu yapmamıştı.

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