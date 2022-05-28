Gezi ihanetinin 9. yılı! FETÖ’nün Gezi planı neydi? Türk Baharı söylemi ne anlama geliyor?

Bizlerde İstanbulluyuz, merak edip buraya o dönem geldik. Bir şeyi protesto edersiniz ve 1-2 saat bu eylemi yaparsınız. O gün de sürebilir, ama baktık ki gece de burada yatıyorlar. Sürekli bir takım organizasyonlar ve kitleler buraya davet ediliyor. Telsizlerle iletişim kuruyorlar. Buradaki olaylarla hem İstanbul hem de Türkiye farklı bir yere evrilmeye çalışıldı.