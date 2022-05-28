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Gezi olaylarının 9. yıldönümü | Gezi neden dış basının gündemiydi!? Batı’nın Gezi’den asıl çıkarı neydi?

A Haber
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Giriş: 28.05.2022 10:59
Gezi kalkışması, 9. yıl önce bugün,  28 Mayıs 2013'te başladı. Olaylara, Batı basını büyük ilgi gösterdi. Provokatif başlıklar aylarca gündemden inmedi. Yayınlar yarıda kesilip, kameralar "Türk Baharı" iddialarıyla İstanbul'a çevrildi. Peki batı basını, gezi kalkışmasını neden bu kadar destekledi? İşte tüm detaylar…
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