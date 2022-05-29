Çağ açan kutlu zaferin 569. yılı! İşte Fatih’in İstanbul’a girdiği Fetihkapı

"Bugün 29 Mayıs ve fethin 569. yılı. Bizler için çok önemli bir gündür. Elbette 53 gün süren kuşatma sonrasında Fatih ve ordusu surlarda çeşitli gedikler açarak şehre girmiştir. Bu kutlu gün hem dünya tarihine hem Türk tarihine damgasını vuran ve değişimi başlatan andır.