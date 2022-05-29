Çağ açan kutlu zaferin 569. yılı! İşte Fatih’in İstanbul’a girdiği Fetihkapı
Bugün çağ açıp çağ kapatan kutlu zaferin İstanbul’un fethinin 569. Yılı. İstanbul'un fethine tanıklık eden noktalardan biri de tarihi kapılar. Büyük komutan Fatih Sultan Mehmet İstanbul’a Kerkoporta Kapısı’ından girdi. Peki fetih sırasında neler yaşandı? İstanbul’un fethi nasıl oldu? Gelişmeleri A Haber muhabiri Mehmet Karataş’ın konuğu olan Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi Tarih Bölümü Başkanı Prof. Mustafa Kaçar değerlendirdi.
569 yıl önce Fatih Sultan Mehmet Han ve kutlu ordusu İstanbul'un fethini gerçekleştirdi. A Haber'de fethin başladığı yer olan Fatih'in İstanbul'a girdiği yer olan Fetihkapı'ya gitti. Peki büyük zafer nasıl geldi? Mustafa Kaçar canlı yayında şunları söyledi:
"Bugün 29 Mayıs ve fethin 569. yılı. Bizler için çok önemli bir gündür. Elbette 53 gün süren kuşatma sonrasında Fatih ve ordusu surlarda çeşitli gedikler açarak şehre girmiştir. Bu kutlu gün hem dünya tarihine hem Türk tarihine damgasını vuran ve değişimi başlatan andır.
İstanbul'a giriş bu noktadan yapıldı. Surlarda birçok gedik açılmıştır. Fethin hemen sonrasında Fatih Sultan Mehmet han lalası Akşemseddin ile buradan girmiş ve değişim başlamıştır. Buradan sonra'da İstanbul ismini almıştır.
53 günlük kuşatma elbette teknolojik silahlarında kahraman komutanlarında azim, iman ve Peygamber efendimizin muştuladığı fetih ile gerçekleşmiştir. Bu fetih kolay da olmamıştır. Burada 15-20 metrelik kalın surlardan bahsediyoruz.
Bu surların yıkılması, özellikle istihkam, savunma konularında çeşitli tecrübelere sahip Bizans kuvvetleri için şaşırtıcı olmuştur. Ve Bizans, Osmanlı'ya karşı ciddi bir direniş göstermiştir."
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