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Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'de yaşayan Türk vatandaşlarına uyarı! Türkiye'den ABD'ye misilleme

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Giriş Tarihi: 22.05.2022 Güncelleme Tarihi: 22.05.2022
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Dışişleri Bakanlığı’ndan ABD’de yaşayan Türk vatandaşlarına uyarı! Türkiye’den ABD’ye misilleme

Son dakika haberine göre: ABD Büyükelçiliği, CHP'nin cumartesi günü İstanbul Maltepe'de düzenlediği miting öncesinde "Tazyikli su, göz yaşartıcı gaz ve öldürücü olmayan mermilere karşı dikkatli olun" ifadeleriyle uyarıda bulunmasının ardından Türkiye'den ABD'ye misilleme geldi. Dışişleri Bakanlığı, ve Emniyet Genel Müdürlüğü, ABD’de yaşayan Türk vatandaşlarına uyarıda bulundu. Bakanlıktan yapılan açıklamada "ABD güvenlik birimleri her ne kadar organizasyonlarda meydana gelebilecek protesto ve gösteriler için önlem alıyor olsa da, geçmişte yaşanan olaylarda, gerçek mermi kullanıldığı, elektro şok uygulandığı, gazla müdahale edildiği ve şiddet eylemlerinin de yaşandığı unutulmamalıdır." ifadeleri kullanıldı.

Dışişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü, ABD'de yapılacak büyük gösteri ve organizasyonlarda meydana gelebilecek protesto ve gösteriler için Türk vatandaşlarını dikkatli olmaları konusunda uyardı.

ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ'NDEN MESAJ!

ABD Büyükelçiliği, CHP'nin cumartesi günü İstanbul Maltepe'de düzenlediği miting öncesinde "Tazyikli su, göz yaşartıcı gaz ve öldürücü olmayan mermilere karşı dikkatli olun" ifadeleriyle provokatif bir uyarıda bulunmuştu.

TÜRKİYE'DEN ABD'YE MİSİLLEME

Bakanlıktan misilleme niteliğinde yapılan yazılı açıklamada, "ABD'de yapılacak büyük gösteri ve organizasyonlarda vatandaşlarımızın dikkatli olmaları ve aşağıdaki hususları göz önünde bulundurmalarında fayda görülmektedir. ABD güvenlik birimleri her ne kadar bu tip organizasyonlarda meydana gelebilecek protesto ve gösteriler için önlem alıyor olsa da, geçmişte yaşanan olaylarda, gerçek mermi kullanıldığı, elektroşok uygulandığı, gazla müdahale edildiği ve şiddet eylemlerinin de yaşandığı unutulmamalıdır. Bu itibarla, kontrol edilmesi zor olan bu tür olaylarda şiddete maruz kalınabileceği ihtimali de dikkate alınarak, gerekli olmadığı sürece büyük gösteri ve organizasyonlardan kaçınılması tavsiye edilmektedir. Bu hususlar ışığında vatandaşlarımızın kalabalıklardan kaçınmaları, sade bir profil çizmeleri ve dikkat çekecek davranışlarda bulunmamaları, protesto ve gösteri alanlarından uzak durmaları, yakınlarını bulundukları yerden haberdar etmeleri, olabilecek anlık gelişmeler için medyayı takip etmelerinde fayda görülmektedir" denildi.

EGM DE UYARDI

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yaşayan Türk vatandaşlarına geniş katılımlı organizasyonlarda, güvenlikleri için dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

EGM'nin "ABD'de yaşayan Türk vatandaşlarımıza uyarımızdır" başlığıyla yaptığı açıklamada, ABD'de yapılacak geniş katılımlı organizasyonlarda Türk vatandaşlarının güvenlikleri için dikkatli olmalarının önem taşıdığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Amerikan polisi her ne kadar bu tip organizasyonlarda çıkan protestolar için önlem alıyor olsa da geçmişte yaşanan olaylarda gerçek mermi, elektro şok kullanımı, göz yaşartıcı gaz ile müdahale ve şiddet olayları unutulmamalıdır. Bu tip gösteriler kontrol edilmesi zor olduğu için şiddete dönüşebilir. Bu nedenle organizasyonlardan kaçının."

EGM, ABD'deki Türk vatandaşlarına kalabalıktan kaçınmaları, dikkat çekici davranışlarda bulunmamaları, protesto ve gösteri alanlarından uzak durmaları, anlık gelişmeler için medyayı takip etmeleri uyarısında bulundu.

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