Kemal Kılıçdaroğlu Maltepe'de "adaylık mitingi" mi yaptı? | Akşam Gazetesi Yazarı Kurtuluş Tayiz: Rol çalmaya çalışıyor!

"KILIÇDAROĞLU ADAY OLARAK KENDİSİNİ..."

6'lı masa için ise Tayiz, "İttifak dağılabilir. Kılıçdaroğlu kendisini seçime kadar ayakta tutamayabilir. Bunun pek çok sebebi var. Ancak ben baştan beri düşüncem Kemal Kılıçdaroğlu aday olarak kendisini kabul ettirmeye çalışıyor. Ama kabul ettirmiştir de demiyorum." şeklinde konuştu.