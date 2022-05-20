2023 için Cumhurbaşkanı adayı İmamoğlu mu Kılıçdaroğlu mu olacak? Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür yorumladı

"KEMAL BEY, BURADA BİR GÖVDE GÖSTERİSİ YAPACAK"

Kemal Bey ise; siyasi koşullara ekonomiye ve sürece bakıyor. İstanbul'daki o siyaset mühendisliği de HDP ile İYİ Parti'yi bir araya getirip İstanbul ile Ankara'yı kazanma süreçlerine bakıyor ve 'kimi koysak kazanır' diyor. Çünkü, 'AK Parti düşüşte' hesabı yapıyor. Siyaset üretmeden bu kombinasyonda ben de olurum diyor. Son dönemde bir atak yaptı. Miting de bunun bir parçasıdır. Burada bir gövde gösterisi yapacak diye düşünüyorum.