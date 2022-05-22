Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş tokalaşmadı! CHP’de sessiz kavga

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Maltepe düzenlediği 'Milletin Sesi' mitinginde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın tokalaşmaması ve Yavaş'ın ellerini bağlayarak yüzünü astığı anlar dünkü mitinge damgasını vurdu.

Sosyal medyada da İmamoğlu ile Yavaş'ın bu anlarını sosyal medyadan çokça paylaşılarak çeşitli yorumlar yapıldı.

"MANSUR'UN YÜZÜ RESMEN TURŞU SATIYOR"

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek de İmamoğlu ile Yavaş'ın tokalaşmamasını gösteren görüntüleri sosyal medyadan paylaşanlardan oldu. Gökçek bu anları gösteren videoyu sosyal medya hesabından paylaşarak şunları söyledi: "Hadi bakalım durumu bana bir izah edin… Ekrem herkesle tokalaşıyor, Mansur ayağa kalkmıyor, kolları bağlı ve Ekrem tokalaşmıyor… Mansur'un yüzü resmen turşu satıyor… Ben 'bunlar birbirinin dibini oyuyor' dediğimde, melih uyduruyor diyorlardı… Gökçek diyorsa doğrudur."

"EKREM RESMEN MANSUR'A HAVASINI ATIYOR"

Gökçek bu anları gösteren videonun müzikli halini paylaşarak "Müthiş" dedikten sonra "Mansur güya 'İstanbul da misafir… Ama Ekrem resmen Mansur'a havasını atıyor… Mansur'a yapılan çok ağır hakaret… Ekrem 'eli sıkılacak adam değilsin' diyor. Nezaket, ev sahipliği hak getire… Ekrem Mansur muhabbeti on numara… Ekrem'deki havaya bakın. Resmen eziyor Mansur'u…" ifadelerini kullandı. Gökçek'in bu ifadelerle birlikteki paylaşımına sosyal medyadan çokça yorum yapıldı, binlerce beğeni aldı.