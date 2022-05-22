Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş tokalaşmadı! CHP'de sessiz kavga
CHP’nin İstanbul Maltepe mitingine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın tokalaşmaması damgasını vurdu. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, İmamoğlu ile Yavaş’ın tokalaşmadığı, Yavaş’ın ellerini bağladığı, yüzünü çevirip astığı anları gösteren görüntüleri sosyal medyadan paylaşarak “Mansur’un yüzü resmen turşu satıyor” yorumunda bulundu.
Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Maltepe düzenlediği 'Milletin Sesi' mitinginde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın tokalaşmaması ve Yavaş'ın ellerini bağlayarak yüzünü astığı anlar dünkü mitinge damgasını vurdu.
Sosyal medyada da İmamoğlu ile Yavaş'ın bu anlarını sosyal medyadan çokça paylaşılarak çeşitli yorumlar yapıldı.
"MANSUR'UN YÜZÜ RESMEN TURŞU SATIYOR"
Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek de İmamoğlu ile Yavaş'ın tokalaşmamasını gösteren görüntüleri sosyal medyadan paylaşanlardan oldu. Gökçek bu anları gösteren videoyu sosyal medya hesabından paylaşarak şunları söyledi: "Hadi bakalım durumu bana bir izah edin… Ekrem herkesle tokalaşıyor, Mansur ayağa kalkmıyor, kolları bağlı ve Ekrem tokalaşmıyor… Mansur'un yüzü resmen turşu satıyor… Ben 'bunlar birbirinin dibini oyuyor' dediğimde, melih uyduruyor diyorlardı… Gökçek diyorsa doğrudur."
"EKREM RESMEN MANSUR'A HAVASINI ATIYOR"
Gökçek bu anları gösteren videonun müzikli halini paylaşarak "Müthiş" dedikten sonra "Mansur güya 'İstanbul da misafir… Ama Ekrem resmen Mansur'a havasını atıyor… Mansur'a yapılan çok ağır hakaret… Ekrem 'eli sıkılacak adam değilsin' diyor. Nezaket, ev sahipliği hak getire… Ekrem Mansur muhabbeti on numara… Ekrem'deki havaya bakın. Resmen eziyor Mansur'u…" ifadelerini kullandı. Gökçek'in bu ifadelerle birlikteki paylaşımına sosyal medyadan çokça yorum yapıldı, binlerce beğeni aldı.
YAVAŞ'IN ELLERİ BAĞLI, YÜZÜ ASIK!
Görüntülerde İmamoğlu topluluğun yanına geldiğinde oturanlarla tek tek tokalaştığı halde Yavaş ile tokalaşmadığı görülüyor. İmamoğlu'nun yanına geldiği esnada oturduğu görülen Yavaş'ın ellerini bağladığı, kafasını çevirdiği ve yüzünü astığı kamera kaydına yansıyor. İmamoğlu'nun daha sonra vatandaşla fotoğraf çektirdiği, Yavaş'ın ise halinden taviz vermediği ve elleri bağlı halde hâlâ yüzünün asık olduğu görülüyor.
MİTİNGE GİDERKEN NELER YAŞANDI?
İmamoğlu ile Yavaş ve CHP'li büyükşehir belediye başkanları Maltepe mitingine gitmeden önce Florya Atatürk Kent Ormanı'nda buluşmuştu. Bu anlarda belediye başkanları fotoğraf çektirmiş, fotoğraf karesini İmamoğlu sosyal medyadan paylaşmıştı.
Fotoğrafta Yavaş ve İmamoğlu yan yana poz vermişti. Bu karenin ardından miting alanında İmamoğlu ile Yavaş'ın tokalaşmaması ve Yavaş'ın yüzünü asıp ellerini bağlar vaziyette bulunması 'Mitinge giderken İmamoğlu ile Yavaş arasında bir şeyler mi yaşandı?' sorusunu akla getirdi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bursluluk sınavı ne zaman? 2022 İOKBS bursluluk sınavı giriş beligesi ne zaman açıklanaak? MEB sınav takvimi açıklandı
- Polis tayinleri heyecanla bekleniyor! 2022 EGM polis tayin ve atama sonuçları ne zaman açıklanacak?
- PAYLAŞIMI KAFALARI KARIŞTIRDI! Kerem Aktürkoğlu transfer mi oldu? Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'dan ayrıldı mı?
- BİM personel alımı ilanı güncellendi! 2022 BİM iş başvurusu nasıl yapılır? Şoför, satış elemanı, muhasebe uzmanı...
- Selçuk Tepeli kovuldu mu? Selçuk Tepeli'nin bardak videosu sonrası işine son mu verildi? FOX TV Ana Haber'den kovuldu mu?
- 3600 ek göstergede formül netleşiyor: Memur ve emeklinin beklediği haber geldi! 600-800 puan eklenecek! Üç ara kademede...
- %0,89, %0,99 konut kredisi şartları belirlendi! Düşük faizli yeni konut kredisi ne zaman başlayacak? Tüm detaylar...
- EKPSS tercih takvimi açıklandı mı? 2022 2. engelli memur tercihleri ne zaman başlayacak? ÖSYM son açıklamalar...
- ÖSYM tarihi duyurdu: KPSS başvurusu başladı mı? 2022 lise, ön lisans, lisans KPSS başvuruları ne zaman? Sınav ücreti...
- AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 Anadolu Üniversitesi açıköğretim final sonuçları ne zaman açıklanır?
- İstanbul'da bu hafta sonu yağmur var mı? Meteoroloji 21-22 Mayıs Cumartesi ve Pazar günü İstanbul'da yağış olacak mı?
- Yeni Malatyaspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 Yeni Malatyaspor FB maçı hangi kanalda?