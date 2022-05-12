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Bilecik'teki fabrikada patlama: 2 ölü

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Giriş Tarihi: 12.05.2022 Güncelleme Tarihi: 12.05.2022
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Bilecik’teki fabrikada patlama: 2 ölü

Son dakika haberi... Bilecik'te demir çelik fabrikasında patlama meydana geldi. Ağır yaralanan üç işçiden ikisi hayatını kaybetti.

Görüntü Bilecik Bozüyük'ten. Demir çelik fabrikasındaki kazanda patlama meydana geldi.

Bilecik’teki fabrikada patlama: 2 ölü

Güvenlik kamerasına yansıyan patlamada ağır yaralanan 3 işçiden ikisi hayatını kaybetti.

Bilecik’teki fabrikada patlama: 2 ölü

Yaralanan diğer işçinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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