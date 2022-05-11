Bireysel Emeklilik Sistemi’nde yeni dönem! Konut hesabı BES çatısı altına giriyor

Burada vatandaşlar yüzde 30 destek alacak. Katılımcılar burada devletten daha fazla destek alacaklar. Vergi avantajları BES'te çok daha iyi. Diğer bir kazan ise BES fonlarının getirisi çok daha yüksek. Bunun yanında daha da güvenilir bir sistem. Devlet burada çok ciddi denetimler yapıyor. Burada fonlar da güçlü olduğu için getiriler de güçlü oluyor."

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