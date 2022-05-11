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Bireysel Emeklilik Sistemi’nde yeni dönem! Konut hesabı BES çatısı altına giriyor

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 11.05.2022 Güncelleme Tarihi: 11.05.2022
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Bireysel Emeklilik Sistemi’nde yeni dönem! Konut hesabı BES çatısı altına giriyor

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde birçok yenilik hayata geçirildi. Bundan sonra konut hesabı Bireysel Emeklilik Sistemi’nin çatısı altına girecek. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan sigorta uzmanı Turusan Bağcı değerlendirdi.

Turusan Bağcı'nın öne çıkan sözleri:

"Bankalarda konut hesabı denilen devamında çeyiz hesabı denilen çeşitli yöntemlerle insanlara tasarruf etme fırsatı tanındı. 2016 yılında başlayan ve devlet teşviki alan da bir uygulamaydı. O günden beri yaklaşık 40 bin adet konut hesabı açılmış.

Bunun karşılığında devlet yüzde 20 destek veriyor. Çeyiz hesabında da 60 bin hesap açılmış ve burada 450 milyon para birikmiş durumda. Katılımcı ve biriken para açısından düşük bir rakam. BES sistemine 13 milyon insan katıldı ve burada çok ciddi bir fon birikti.

Burada kazanç çok fazla ve devlet desteği yüzde 30. Burada konut ile ilgili bir takım görüşmeler yapılıyor. Son açıklanan desteklerle beraber insanların katılımının artması ve konut hesaplarının BES'e aktarılmasıyla ilgili komisyon kuruldu ve görüşmeler başladı. Bu sistemin olacağına inanıyoruz ve müjde gibi de diyebiliriz.

Burada vatandaşlar yüzde 30 destek alacak. Katılımcılar burada devletten daha fazla destek alacaklar. Vergi avantajları BES'te çok daha iyi. Diğer bir kazan ise BES fonlarının getirisi çok daha yüksek. Bunun yanında daha da güvenilir bir sistem. Devlet burada çok ciddi denetimler yapıyor. Burada fonlar da güçlü olduğu için getiriler de güçlü oluyor."

Konut hesabı BES çatısı altına giriyor KONUT HESABI BES ÇATISI ALTINA GİRİYOR

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