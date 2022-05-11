Bireysel Emeklilik Sistemi’nde yeni dönem! Konut hesabı BES çatısı altına giriyor
Bireysel Emeklilik Sistemi'nde birçok yenilik hayata geçirildi. Bundan sonra konut hesabı Bireysel Emeklilik Sistemi’nin çatısı altına girecek. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan sigorta uzmanı Turusan Bağcı değerlendirdi.
Turusan Bağcı'nın öne çıkan sözleri:
"Bankalarda konut hesabı denilen devamında çeyiz hesabı denilen çeşitli yöntemlerle insanlara tasarruf etme fırsatı tanındı. 2016 yılında başlayan ve devlet teşviki alan da bir uygulamaydı. O günden beri yaklaşık 40 bin adet konut hesabı açılmış.
Bunun karşılığında devlet yüzde 20 destek veriyor. Çeyiz hesabında da 60 bin hesap açılmış ve burada 450 milyon para birikmiş durumda. Katılımcı ve biriken para açısından düşük bir rakam. BES sistemine 13 milyon insan katıldı ve burada çok ciddi bir fon birikti.
Burada kazanç çok fazla ve devlet desteği yüzde 30. Burada konut ile ilgili bir takım görüşmeler yapılıyor. Son açıklanan desteklerle beraber insanların katılımının artması ve konut hesaplarının BES'e aktarılmasıyla ilgili komisyon kuruldu ve görüşmeler başladı. Bu sistemin olacağına inanıyoruz ve müjde gibi de diyebiliriz.
Burada vatandaşlar yüzde 30 destek alacak. Katılımcılar burada devletten daha fazla destek alacaklar. Vergi avantajları BES'te çok daha iyi. Diğer bir kazan ise BES fonlarının getirisi çok daha yüksek. Bunun yanında daha da güvenilir bir sistem. Devlet burada çok ciddi denetimler yapıyor. Burada fonlar da güçlü olduğu için getiriler de güçlü oluyor."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 0.99 konut kredisi ne zaman başlayacak? 2022 Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank düşük faizli konut kredisi hesaplama
- SON DAKİKA! Tüm kripto paralar çöktü mü? 11 Mayıs kripto paralar neden düşüyor? Bitcoin yükselecek, düşecek mi?
- İSKİ su kesintisi son dakika: 11 Mayıs İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? Esenyurt, Başakşehir, Avcılar...
- 19 Mayıs hangi gün? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı önemi nedir? 19 Mayıs'ta ne oldu?
- Sivasspor Alanyaspor maçı ne zaman, hangi kanalda? 2022 Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) yarı final rövanş maçı saat kaçta
- Benzin ve motorin zamlı güncel fiyatlar: 11 Mayıs benzin, mazot, LPG litre fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İstanbul, Ankara, İzmir...
- Canlı müzik yasağı kalktı mı? 2022 müzik yayını yasağı saat kaçta başlayacak? İçişleri Bakanlığı son dakika açıkladı
- Üniversiteler ne zaman kapanıyor? Üniversiteler bu yıl hangi tarihte kapanacak?
- Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınavları ne zaman? AÖL 3. dönem sınav tarihleri açıklandı mı?
- Masumlar Apartmanı ne zaman, kaçıncı bölümde final yapacak? Masumlar Apartmanı final tarihi açıklandı mı?
- Eurovision 2022 hangi kanalda yayınlanacak? Eurovision 2022 ne zaman, saat kaçta, hangi gün yapılacak?
- Survivor kim elendi, bugün kim gitti? 10 Mayıs Survivor'da hangi yarışmacı gitti? Ünlüler - Gönüllüler SMS sıralaması...