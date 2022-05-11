Başkan Erdoğan'ın verdiği konut müjdesinin detayları netleşti! İlk evini alacak vatandaş nasıl desteklenecek? Uygulamalar ikinci el konutu kapsıyor mu?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki gün Bakanlar Kurulu Toplantısı'nın ardından hem ev sahibi olmak isteyenler için, hem de inşaat sektörünü hareketlendirmek adına verdiği konut müjdesinin detayları netleşti. İşte vatandaşın merak ettiği İlk evini alacak vatandaş nasıl desteklenecek? Hangi bankalardan çekilecek? Uygulamalar ikinci el konutu kapsıyor mu? sorularının yanıtları.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki gün Bakanlar Kurulu Toplantısı'nın ardından hem ev sahibi olmak isteyenler için, hem de inşaat sektörünü hareketlendirmek adına verdiği konut müjdesinin detayları netleşti. Buna göre Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile istişareler sonucunda 3 çözüm paketi oluşturuldu.
Bu kapsamda ilk konutunu alacak vatandaşların uygun maliyetli kredi imkânıyla konuta erişimlerinin artırılması, Liralaşma Stratejisi'nin desteklenmesi, tamamlanmamış inşaatların bitirilerek konut arzının artırılması ve destek alan firmaların konut fiyatlarını sabit tutması hedefleniyor. Ev sahibi olmak isteyen vatandaş da destek paketinin detaylarını araştırıyor. Peki konut destek kredisinde faiz oranı kaç? Kaç yıl vade olacak? İşte konut finansman paketine dair tüm merak edilenler...
İlk evini alacak vatandaş nasıl desteklenecek?
'İlk Evim Konut Finansman Paketi' ile ilk konutunu alacak vatandaşlara; birinci el konutlarda uygulanmak üzere, 2 milyon lira değerine kadar konutlar için 10 yıla kadar vadeli, aylık yüzde 0.99 faizli konut kredisi sağlanacak.
Hangi bankalardan çekilecek?
Yüzde 0.89 faizli konut kredisi paketinin hangi bankalardan sağlanacağı en çok merak edilenler arasında. Bu konuda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Detayların yakın zaman açıklanması, avantajlı konut kredisinin daha önce olduğu gibi 3 kamu bankası Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'ın sağlaması bekleniyor.
Uygulamalar ikinci el konutu kapsıyor mu?
'Genişletilmiş Konut Finansman Paketi' kapsamında kamu bankalarınca, birinci ve ikinci el konutları kapsayacak şekilde konut değerinin en az yüzde 50'si 1 Nisan 2022 tarihinden önce açılmış 'Döviz Tevdiat Hesabı'nın ya da hurda altının TCMB'ye satımı ile karşılanması şartıyla, 2 milyon lira değerine kadar konutlar için 10 yıla kadar vadeli, aylık yüzde 0.89 faizli konut kredisi sağlanacak.
Müteahhitlere hangi destekler verilecek?
'İnşaat Sektörüne Özel Kredi Garanti Paketi' ile projelerin hızla tamamlanarak konut arzına katılmasını hedefliyor. Buna göre, 1 Mayıs 2022 itibarıyla asgari yüzde 40'ı tamamlanmış ve yüzde 50'si satılmamış inşaat projelerinin tamamlanmasını desteklemek üzere, 1 yıl boyunca konut satış fiyatlarını sabit tutmayı taahhüt ederek bu fiyatları internet sitesinde kamuoyu ile paylaşan ve kredi veren kuruluşa da bildiren, KOBİ ve KOBİ dışı inşaat firmalarına yararlandırmak üzere, 36 ay vadeyle toplam 20 milyar lira finansman kaynağı sunulacak.
Düşük gelirli vatandaşlar için sosyal konut yapılacak mı?
Başkan Erdoğan, düşük gelir grubundaki vatandaşları da konut sahibi yapmaya devam edeceklerini açıkladı. Bu kapsamda sosyal konut projeleri için TOKİ'ye 30 milyar liralık finans sağlanacak.
Yeni konut üretiminin hızlandırılması için neler amaçlanıyor?
Küçük ölçekli müteahhitlere, şehir içindeki küçük parsellere konut yapabilmeleri için metrekaresini belli bir fiyatın üzerinde satmamaları şartıyla uygun maliyetli krediler kullandırılarak konut üretimi desteklenecek. Bu konutlar 5 yıl süreyle satış sınırlamasına tabi olacak.
VATANDAŞI EV SAHİBİ YAPMAK İSTİYORUZ
HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati sosyal medya hesabından şunları söyledi: "Vatandaşlarımızı konut sektöründeki arızi dalgalanmadan azami ölçüde koruyarak ev sahibi yapmak amacıyla 3 farklı çözüm paketini milletimizin hizmetine sunuyoruz. İlk konutunu alacak vatandaşlarımızın çok uygun maliyetli kredi imkânıyla konuta erişimlerini artırmak için 'İlk Evim Konut Finansman Paketi'ni devreye alıyoruz. 'Genişletilmiş Konut Finansman Paketi'nde ise konut değerinin en az yüzde 50'si 1 Nisan tarihinden önce açılmış altının TCMB'ye satımı ile karşılanması şartıyla devreye alınacak. 1 yıl boyunca konut satış fiyatlarını sabit tutmayı taahhüt eden KOBİ ve KOBİ dışı inşaat firmalarına yönelik İnşaat Sektörüne Özel Kredi Garanti Paketi devreye alıyoruz."
İKİNCİ EL FIRSATÇILARI DEVREDE
YENİ konut destek paketinin açıklandığı ilk dakikalardan itibaren konut satışı yapılan internet sitelerinde de fırsatçılar piyasaya çıktı. Piyasanın hareketinden yararlanmak isteyen ev sahipleri ve emlakçıların aynı dakikalarda konut fiyatlarını yüzde 30 artırdığı görüldü. Konutun türü ve fiyatına göre 150 bin liradan 750 bin liraya kadar yeni fiyat artışları ilanlara yansıdığı tespit edildi.
DESTEKLER SON DERECE OLUMLU
PANDEMİ sürecinde özellikle son iki yılda ciddi anlamda konut üretimini etkilediğini belirten KONUTDER Başkanı Altan Elmas, "Üretilmesi gereken konutun yarısı kadar bir üretim oldu. Yıllık 800 bin konut ihtiyacına yönelik bir üretim olurken, son 3-4 yıldır 450 bin civarı üretim yapılıyor. Aralıktan bu yana ise inşaatlar çok yavaşladı, bunun arkasında özellikle dörde beşe katlayan inşaat maliyetleri var. Bunun hızlandırılması gerekiyordu. Bu hızlandırılmazsa kira krizinin çok daha can sıkıcı noktalara gideceğini ifade ediyorduk. Bu çerçevede alınan tedbiri doğru görüyoruz" dedi.
SEKTÖRÜMÜZE İLK KIVILCIM GELDİ
İNDER Başkanı Nazmi Durbakayım, açıklanan paketin konut almak isteyenlere fırsat sunarken, konut arzının artmasında da ilk kıvılcım olacağını düşündüklerini söyledi. Durbakayım, "Açıklanan destek paketleriyle konut ihtiyacı olanların faiz yükünü azaltarak, maliyetlerden dolayı değer artışı yaşayan konut fiyatlarına erişimini kolaylaştıracaktır. Başta döviz ve altın olmak üzere makroekonomi üzerinde baskı yaratan stabil yatırımların reel ekonomiye kazandırılmasını da önemli bir hamle. Özellikle birinci el konutlara sağlanan desteği somut bir hamle olarak görüyoruz" diye konuştu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Üniversiteler ne zaman kapanıyor? Üniversiteler bu yıl hangi tarihte kapanacak?
- Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınavları ne zaman? AÖL 3. dönem sınav tarihleri açıklandı mı?
- Masumlar Apartmanı ne zaman, kaçıncı bölümde final yapacak? Masumlar Apartmanı final tarihi açıklandı mı?
- Eurovision 2022 hangi kanalda yayınlanacak? Eurovision 2022 ne zaman, saat kaçta, hangi gün yapılacak?
- Survivor kim elendi, bugün kim gitti? 10 Mayıs Survivor'da hangi yarışmacı gitti? Ünlüler - Gönüllüler SMS sıralaması...
- Askerlik yol parası ne zaman yatar 2022? Askerlik yol parası yattı mı, ne kadar yatacak?
- Destan Batuga ölecek mi, ölüyor mu? Destan'ın Batuga'sı Edip Tepeli diziden ayrılacak mı? Yeni bölümden sonra...
- Emekli ve memura zam göründü! Oran duyuruldu, maaşlar tek tek hesaplandı! En düşük 5918, 4083, 4559 TL'ye çıkacak...
- 0- 24 aylık çocuğu olan annelere destek! 5.217 TL destek sağlanıyor! SGK son dakika duyurdu: Başvuru sürecinde ise...
- Twitter çöktü mü? 10 Mayıs Twitter neden açılmıyor? Twitter erişim sorunu ne zaman düzelecek?
- Kanlı ay tutulması ne zaman 2022, ay tutulması saat kaçta? Ay tutulması Türkiye’den nereden izlenecek?
- Açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor? CTE açık cezaevi izinleri bitti mi, uzatılacak mı? Son duyurular...