Başkan Erdoğan’ın verdiği konut müjdesinin detayları netleşti! İlk evini alacak vatandaş nasıl desteklenecek? Uygulamalar ikinci el konutu kapsıyor mu?





DESTEKLER SON DERECE OLUMLU

PANDEMİ sürecinde özellikle son iki yılda ciddi anlamda konut üretimini etkilediğini belirten KONUTDER Başkanı Altan Elmas, "Üretilmesi gereken konutun yarısı kadar bir üretim oldu. Yıllık 800 bin konut ihtiyacına yönelik bir üretim olurken, son 3-4 yıldır 450 bin civarı üretim yapılıyor. Aralıktan bu yana ise inşaatlar çok yavaşladı, bunun arkasında özellikle dörde beşe katlayan inşaat maliyetleri var. Bunun hızlandırılması gerekiyordu. Bu hızlandırılmazsa kira krizinin çok daha can sıkıcı noktalara gideceğini ifade ediyorduk. Bu çerçevede alınan tedbiri doğru görüyoruz" dedi.