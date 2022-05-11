Dar gelirli için 150 bin konut! Detaylar netleşti | 240 ay taksit yüzde 10 peşinat | Başvuru şartları neler?









TC VATANDAŞI OLACAK

Konutlara başvurabilmek için mevcutta T.C. vatandaşı olunması, projenin bulunduğu il/ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olunması, projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olunması gerekiyor. Projeye başvuracakların yine TOKİ'den konut satın almamış olması ve konut kredisi kullanmamış olması (Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimleri kategorisi hariç) şart. Başvuracakların kendisine, eşine veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı kat irtifaklı / kat mülkiyetli bağımsız bir bölümünün veya müstakil bir konutunun (tarla, bağ, bahçe, köy evi ve işyeri hariç) olmaması gerekiyor. Başvuru tarihi itibariyle 25 yaşını doldurmuş olması (eşi vefat etmiş olan çocuklu dul bayanlarda yaş şartı aranmıyor) gerekiyor.