Sabah Gazeteci Yazarı Mahmut Övür’den Ekrem İmamoğlu yorumu: Biriken öfke taştı! Kendi ektiklerini kendileri biçiyorlar

"KENDİ EKTİKLERİNİ KENDİLERİ BİÇİYORLAR"

Burada inanılmaz bir nefret, öfke ve sosyolojisi var. Farklı bir görüş ve açıklamaya tahammülü yok. Bir biçimde kendi ektiklerini kendileri biçiyorlar. İmamoğlu'nun seçimi kazandığı andan itibaren girdiği siyasi bir hava vardı. 'Bir Kahramanın Yolculuğu' diye kitaplar yazıldı ve havaya sokuldu. Son 10-15-20 yıldır her girdiği seçimi kaybeden bir sosyoloji ve onun siyasi partileri var. Bunlar sürekli arayış içindeler. Ama dönüp bu seçimleri neden kaybediyoruz? İktidar olamıyoruz? sorusunu sormak yerine Türkiye'nin meseleleri neler? Hangi toplumsal kesim neyi bekliyor? konusunda güven veren onları ikna eden siyaset üretmek yerine kendi yarattıkları kahramanlar, aktörler üzerinden bir algı oluşturmaya yeni bir yolculuğa çıkmaya çalışıyorlardı. O yolculuğun önemli isimlerinden biri de İmamoğlu idi. Nefret kendilerini öyle etkilemiş ki, başka bir şey düşünemez hale gelmişler. Ve kendi kahramanları ufak bir hata yaptığında yerle bir etmekten kaçınmıyorlar."



