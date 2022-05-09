AK Parti'nin oy oranı yüzde kaç? 2023 seçimleri son anket rakamları! Mustafa Şen'den A Haber'e özel açıklamalar
A Haber ekranlarında katıldığı Melih Altınok ile Sebep Sonuç programına konuk olan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen 2023 seçimleri öncesi son anket rakamlarını değerlendirdi. Şen AK Parti'nin bir oy kaybı yaşadıktan sonra toparladığını açıklarken seçimlere ilişkin öngörüsünü de paylaştı. İşte detaylar...
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen A Haber ekranlarında katıldığı Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında son seçim anketlerine yönelik değerlendirmelerde bulundu.
AK PARTİ'NİN ŞU AN OYU KAÇ?
AK Parti oy olarak bir düşüş yaşadı ama şu an yeniden yüzde 40'a doğru tırmanıyor. 34-36 aralığından 40'a doğru gidiyoruz. Bazı analizlere göre 45-46 oranını görebiliyoruz.
ENFLASYONU DİZGİNLEMEMİZ GEREKİYOR
Bizim AK Parti olarak enflasyonu biraz dizginlememiz gerekiyor.Koronavirüsü hep sağlık üzerinden okuduk ama esas ekonomiyi vurdu. Doğal gaz 10 kat arttı.Dünya ekonomisine bu durumların yansımaması düşünülemez.
BU DURUMUN GEÇİÇİ OLDUĞUNU BİLİN
Vatandaşımız bu durumların geçici olduğunu bilsin yeter. Bizim biraz zamana ihtiyacımız var. Biz bunu kendi ödevimiz olarak yapmak zorundayız.
SEÇİMDEN ÖNCE HER ŞEYİ HALLEDECEĞİZ
Seçimden önce her şeyi halletmemiz gerekiyor. 2023'te Türkiye'nin elektrikli arabası sokaklarda olacak. Karadeniz'den doğal gaz gelecek. Bu enflasyon seçime kadar düşecek.
Seçmen cep ekonomisine, mutfak ekonomisine ve ülke ekonomisine bakar.
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