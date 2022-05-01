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Haberler Özel Haber Haberleri 2023 seçimleri son anket sonucu! O partide şaşırtan yükseliş! Gelecek Deva ve Saadet'in hamlesinin arkasında ne var? İhsan Aktaş A Haber'de yorumladı

2023 seçimleri son anket sonucu! O partide şaşırtan yükseliş! Gelecek Deva ve Saadet'in hamlesinin arkasında ne var? İhsan Aktaş A Haber'de yorumladı

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 01.05.2022 Güncelleme Tarihi: 01.05.2022
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2023 seçimleri son anket sonucu! O partide şaşırtan yükseliş! Gelecek Deva ve Saadet’in hamlesinin arkasında ne var? İhsan Aktaş A Haber’de yorumladı

A Haber ekranlarında yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programına konuk olan GENAR Araştırma Şirketi Başkanı İhsan Aktaş, 2023 seçimlerine yönelik yapılan son anket sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Partilerin son oy oranlarını açıklayan Aktaş, 6'lı masa ittifakında yaşanan kopuşların da nedenini paylaştı. Peki son seçim anketlerinde kim önde? AK Parti, CHP, İYİ Parti, MHP...

GENAR Araştırma Şirketi Başkanı İhsan Aktaş A Haber ekranlarında yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programında seçim anketlerindeki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

AK PARTİ CHP'NİN 10 PUAN ÖNÜNDE

AK Parti, CHP''nin on puan üzerinde. İYİ Parti 12-14 puan arasında iniş çıkışı var. HDP zaten sabit.

YENİDEN REFAH'TA YÜKSELİŞ VAR

Masa belirginleştikten sonra Saadet, Gelecek ve DEVA'dan Yeniden Refah Partisi'ne kayış oldu.

SAADET DEVA VE GELECEK NEDEN AYRILMAK İSTEDİ?

Yeniden Refah şu an 1.8 olarak gözüküyor. Davutoğlu 0,7. Saadet ise 0.8 oy oranında şu an. Bence masadan apar topar gitmelerinin sebebi bu.

MİLLET KAFA KARIŞIKLIĞINI GÖRÜYOR

Masada pazarlık devam ederken neredeyse ellerinde oy kalmayacaktı. Siyasette iki yol var. 6'lı masadaki kafa karışıklığı millet tarafından da görülüyor.

ERDOĞAN TÜM ADAYLARIN ÖNÜNDE

Erdoğan'ı tüm adaylarla yan yana getirdiğimizde Erdoğan önde görülüyor. Şu ana kadar anketlerde onu geçen bir aday olmadı.

Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek ise:

Erdoğan'ın oyu hiçbir zaman yüzde 50'nin altına düşmedi. Ben sokakta bunu görüyorum.

2023 seçimleri son anket sonucu! O partide şaşırtan yükseliş! 2023 SEÇİMLERİ SON ANKET SONUCU! O PARTİDE ŞAŞIRTAN YÜKSELİŞ!
Kılıçdaroğlu kime yolumdan çekilin dedi?

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