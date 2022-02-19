İşte son seçim anketi! AK Parti anketlerde yüzde kaç alıyor? AK Parti’den son dakika açıklaması

Burada konuşan Kurtulmuş, "AK Parti'nin 4 özelliği vardır. Birisinde bir eksilme bir zayıflama olursa yolumuzu bulamayız. Birincisi AK Parti sıradan bir parti meselesi değil bir dava meselesidir. İkincisi AK Parti sadece geçmişte kalan bir parti değil, Türkiye'nin geleceğini kurgulayan bir siyasi partidir. Üçüncüsü AK Parti bir gurubun, bir zümrenin partisi değil 84 milyon Türkiye'nin partisidir. Dördüncüsü AK Parti Milletin partisidir. Milletin oylarıyla devleti yöneten bir partidir. Bu 4 özelliğimiz bizi güçlü kılan yanımızdır" dedi.