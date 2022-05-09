2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri için muhalefette 3. ittifak sesleri

"ALTERNATİFLERİ DEĞERLENDİRDİLER"

Öztrak, "Altılı masa etrafında bir araya gelen diğer patiler ve bu partilerin sayın genel başkanlarının ne düşündükleri konusunda spekülasyon yapmam hem nezaketsizlik hem yetkili değilim. Masa etrafında toplanan patiler elbette seçimlerde en üst başarıyı yakalamak için alternatifleri değerlendirdiler" dedi.

KİM NE DEDİ?

Daha önce ittifaklara dair açıklama yapan Ali Babacan, "Duymayan kalsın demokrasi ve atılım partisi önümüzdeki seçimlere kendi adıyla kendi şanıyla kendi logosuyla girme kararı almıştır." dedi

Temel Karamolaloğlu ise, "Sayın Babacan'ın böyle bir açıklamada bulunmasını yani bu kadar erken bulunmayabilirdi ama garipsemiyorum." ifadelerine yer verdi.

Ahmet Davutoğlu da, "Kendi çınar yaprağı logomuzla seçime gireriz." mesajını verdi.