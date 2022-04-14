Millet İttifakından yeni bir ittifak mı doğuyor? Saadet Deva ve Gelecek Partisi’nin adayı Abdullah Gül mü olacak? Nazım Maviş A Haber’de yorumladı

ABDULLAH GÜL SESLERİ Mİ?

Temel Karamollaoğlu'nun ısrarıyla Abdullah Gül'ün adaylığı tartışılmıştı. O dönemde Akşener'in bu adaylığı istemediği gündeme gelmişti. Temel Bey, üçüncü bir ittifakın dışında üçüncü bir aday peşinde olabilir. 2008'de başaramadığını şimdi yapmak istiyor. Yeni bir aday etrafında bir tartışma başlatmak istiyor olabilir.