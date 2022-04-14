Millet İttifakından yeni bir ittifak mı doğuyor? Saadet Deva ve Gelecek Partisi'nin adayı Abdullah Gül mü olacak? Nazım Maviş A Haber'de yorumladı
A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programına konuk olan AK Parti Milletvekili Dr. Nazım Maviş, Millet İttifakı içinde doğması muhtemel olan üçüncü bir ittifaka yönelik değerlendirmelerde bulundu. Saadet, Deva ve Gelecek Partisi'nin oluşturacağı yeni ittifakın muhtemel adayını da açıklayan Maviş, Saadet Partisi içinde bazı isimlerin CHP ile olan yakınlaşmayı sindiremediğini ifade etti. Maviş üç partinin de Millet İttifakı'nda devam etmeleri durumuna ilişkin ise "Babacan, Karamollaoğlu ve Davutoğlu CHP'den mi aday olacak? Bunu nasıl yutacaklar?" dedi.
AK Parti Milletvekili Dr. Nazım Maviş A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programında Millet İttifakı içinden çıkabilme ihtimali olan Saadet-Deva-Gelecek partilerinin oluşturacağı yeni ittifaka ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
İşte Nazım Maviş'in açıklamalarında öne çıkanlar:
CHP İLE İLİŞKİLERİ SİNDİREMEYEN SAADETLİLER VAR
Temel Karamollaoğlu şartlar değişti demişti. Kanuında yapılan değişiklik ittifakların içinde değişime neden oldu. Saadet Partisi içinde Temel Bey'e rağmen CHP ile ilişkileri sindiremeyenler var.
MİLLİ GÖRÜŞ TABANI RAHATSIZ
Erbakan'ın Milli Görüş tabanında büyük rahatsızlıklar var. Yeni seçim kanununuyla birlikte avantajlar ve dezavantajlar farklılaştı.
ABDULLAH GÜL SESLERİ Mİ?
Temel Karamollaoğlu'nun ısrarıyla Abdullah Gül'ün adaylığı tartışılmıştı. O dönemde Akşener'in bu adaylığı istemediği gündeme gelmişti. Temel Bey, üçüncü bir ittifakın dışında üçüncü bir aday peşinde olabilir. 2008'de başaramadığını şimdi yapmak istiyor. Yeni bir aday etrafında bir tartışma başlatmak istiyor olabilir.
MİLLET İTTİFAKI'NDA HENÜZ SİNERJİ OLUŞMADI
Ben burada çoklu aday olacağını düşünüyorum. Taktik savaşları başladı ittifaklar arasında. Millet İttifakı'nda üçüncü toplantı yapılacak ama oluşturulmak istenen sinerji oluşturulabilmiş değil.
TÜRKİYE'NİN GELECEĞİNE DAİR HİÇBİR ŞEY SÖYLEYEMİYORLAR
Bir sayfalık bir açıklama metni bile büyükelçiye gönderiliyor. Aday kim tartışmaları sürüyor. Vatandaşta Millet İttifakı'nı anlamakta güçlük çekiyor. İttifak Türkiye'nin geleceğine yönelik hiçbir şey söylemiyor.
DAVUTOĞLU CHP'DEN Mİ ADAY OLACAK?
Davutoğlu CHP'nin listesinden mi aday olacak? Kendisine bunu nasıl yedirecek? Babacan ve Karamollaoğlu CHP'den mi aday olacak? Bunu nasıl yutacaklar?
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