FED’in kararı piyasalara nasıl yansıdı? FED’in faiz artırması altın ve döviz piyasasını nasıl etkiledi?

FED'den yapılan açıklamada, faiz oranının artırılması kararının oy birliğiyle alındığı aktarıldı. Peki bu karar piyasaları nasıl etkiledi? Döviz ve altın piyasası ne durumda? Altın almalı mı satmalı mı? Gram altın ne kadar oldu? döviz ve altın piyasaları uzmanı Adnan Kapukaya A Haber mikrofonlarına şunları söyledi: