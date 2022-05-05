FED'in kararı piyasalara nasıl yansıdı? FED'in faiz artırması altın ve döviz piyasasını nasıl etkiledi?
ABD Merkez Bankası FED 22 yıl sonra bir ilke imza attı. Beklentiler dahilinde politika faizini 50 baz puan artırdı. Böylece 2000'den bu yana gerçekleştirilen en hızlı faiz artışı yapılmış oldu. FED kararının altın ve döviz piyasasındaki yansımaları ne oldu? Altın almalı mı satmalı mı? Gram altın ne kadar oldu? Gelişmeleri A Haber muhabiri Ahmet Tunahan Şimşek’in konuğu olan döviz ve altın piyasaları uzmanı Adnan Kapukaya değerlendirdi.
FED, mayıs toplantısında bir kez daha faiz artırımına gitti, politika faizi 50 baz puan daha yükseltildi. FED, beklentiler dahilinde politika faizini 50 baz puan artışla yüzde 0,75-1,00 aralığına çıkardı.
FED'den yapılan açıklamada, faiz oranının artırılması kararının oy birliğiyle alındığı aktarıldı. Peki bu karar piyasaları nasıl etkiledi? Döviz ve altın piyasası ne durumda? Altın almalı mı satmalı mı? Gram altın ne kadar oldu? döviz ve altın piyasaları uzmanı Adnan Kapukaya A Haber mikrofonlarına şunları söyledi:
"Ons altın bayram boşluğunda 1850 dolar seviyesine kadar geriledi. FED 0,75 korkusu piyasalarda önce bir korkuş getirdi. Burada satışlar oldu ve 1850 ana desteğine kadar geldi. Ama dün akşam kararın açıklanmasının ardından beklentilerin satın alınmasıyla altın eski seviyesi olan 1900 dolar seviyelerine gelmiş durumda.
TL olarak bakarsa altın 880 TL'ye kadar geriledi. Şu anda 900 TL seviyesine geldi. Bu saatten sonra altının 880 ve 910 seviyesinde gidip gelebileceğini söyleyebiliriz. Yatırımcılar bu para aralığını takip etmeli. Çünkü ABD'nin haziran ayında 0,50 baz puan faiz artırımı tekrar söz konusu.
Enflasyon yükse olduğu sürece, petrol fiyatları yukarıda olduğu sürece bunlar bir takım sıkıntılara yol açacak. Ukrayna ve Rusya arasında savaş devam ettiği sürece, Avrupa'nın Rusya petrol için ambargo koyma planı olduğu sürece piyasalar böyle devam edecektir. Petrol piyasaları yükselecektir.
Tüm bunlar enflasyonun belli bir süre daha yüksek kalacağı anlamına geliyor. Altında sert çıkışlar ve satışlar yapmak zorunda olacak piyasalar. Fonlar bunu 1850-1950 dolar arasında tutacaktır. TL bazında 880 TL'ye gelirse almalarını 910-930 TL seviyelerine çıkarsa satmalarını önerebiliriz.
Gram altın şu anda kendini dolar/TL'den dolayı kendini koruma altına aldı. Doların 14,75 ve 14,85 bandında kaldığını görürsek bunun yanında 880 TL'nin çok büyük bir destek olduğunu görürsek süreç devam eder ancak doların yükselmesiyle altının fiyatı da yükselecektir.
Şu anda fiyat aralıkları çok sıkışık ve piyasalar sakin halkta bir tedirginlik yok. Şu anda parası olanlar için 880 TL alım fırsatı olabilir. Şu anda piyasalarda bir panik yok. Dolarda sert bir hareket yok."
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