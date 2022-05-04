SON DAKİKA: FED faiz kararını açıkladı
Son dakika haberleri... ABD Merkez Bankası (Fed) merakla beklenen faiz kararını duyurdu. Fed mayıs ayı toplantısında 50 baz puanlık faiz artırımına gitti. Bununla beraber Fed faiz aralığını %0,25-0,50 düzeyinden %0,75-1,00 seviyesine yükseltmiş oldu.
SON DAKİKA: Ekonomi piyasalarını yakından ilgilendiren faiz kararı ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından açıklandı.
Fed mayıs ayı toplantısında 50 baz puanlık faiz artırımına gitti.
Bununla beraber Fed faiz aralığını %0,25-0,50 düzeyinden %0,75-1,00 seviyesine yükseltmiş oldu.
Fed Mart 2022 faiz toplantısında yaklaşık 3 yılın ardından ilk kez 25 baz puan faiz artırımı yapmıştı.
Fed toplantısı sonrası, Başkan Jerome Powell faiz kararı değerlendirmesi yaparak bilanço küçültme stratejisi konusunda mesajlar verecek.
DOLAR/TL 14,80 SEVİYELERİNDE İŞLEM GÖRÜYOR
Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 14,84 seviyelerinden işlem gördü.
Dün düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,5 altında 14,8153'ten tamamladı.
Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 11.15 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 14.8350 seviyesinde işlem gördü.
Aynı dakikalarda evro/TL yüzde 0,2 artışla 15,6180'den, sterlin/TL yüzde 0,3 değer kazancıyla 18,5630'dan satılıyor.
Dolar endeksi, bugün önceki kapanışın hemen üzerinde 103,5'te dengelenirken, avro/dolar paritesi ise yüzde 0,1 yükselişle 1,0530 seviyesinden işlem görüyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Yatırımcının gözü kulağı orada! FED faiz kararı sonrasında altın ve dolar nasıl etkilenecek? FED Mayıs ayı faiz kararı...
- %34,62 zam ücreti netleşti! Temmuzda emekliye 3.969 TL, memura 8.622 TL maaş! Kaldı geriye 2 veri! Enflasyon ve TEFE TÜFE rakamlarına göre kuruşu kuruşuna maaş tablosu...
- Sadakatsiz final mi yaptı? Sadakatsiz bu akşam neden yok? 4 Mayıs Kanal D yayın akışı...
- Kuruluş Osman yeni bölüm neden yok? Kuruluş Osman bu akşam var mı, yok mu? 4 Mayıs ATV yayın akışında neler var?
- Oğlum dizisi bu akşam var mı, yok mu? Oğlum dizisi yeni bölüm neden yok, ne zaman yayınlanacak? 4 Mayıs Show TV yayın akışı...
- Pandemi destek ödemesi başvuruları sürüyor mu? Pandemi 4. faz sosyal yardım ödemeleri var mı 2022? E-Devlet başvuru ekranı...
- Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi? 2022 Ramazan Bayramı köprü ve otoyollardan ücretsiz geçiş ne zaman bitecek?
- Diyanet takvimi: 2022 Kurban Bayramı ne zaman, hangi günler? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?
- Son dakika deprem mi oldu? 4 Mayıs Çarşamba deprem nerede oldu? AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
- 4 Mayıs enflasyon oranı açıklandı mı? TÜİK TEFE TÜFE 2022 Nisan ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?
- Komisyon 3. kez toplanıyor! Ek göstergesi olmayan memurlar dikkat! 3600 ek gösterge ile neler değişecek? Maaş ve ikramiyeler...
- Şevval orucu ne zaman başlıyor? 2022 Şevval ayı orucu fazileti nedir? Şevval orucu kaç gün tutulacak? Diyanet açıklaması