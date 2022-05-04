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SON DAKİKA: FED faiz kararını açıkladı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 04.05.2022 Güncelleme Tarihi: 04.05.2022
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SON DAKİKA: FED faiz kararını açıkladı

Son dakika haberleri... ABD Merkez Bankası (Fed) merakla beklenen faiz kararını duyurdu. Fed mayıs ayı toplantısında 50 baz puanlık faiz artırımına gitti. Bununla beraber Fed faiz aralığını %0,25-0,50 düzeyinden %0,75-1,00 seviyesine yükseltmiş oldu.

SON DAKİKA: Ekonomi piyasalarını yakından ilgilendiren faiz kararı ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından açıklandı.

Fed mayıs ayı toplantısında 50 baz puanlık faiz artırımına gitti.

Bununla beraber Fed faiz aralığını %0,25-0,50 düzeyinden %0,75-1,00 seviyesine yükseltmiş oldu.

Fed Mart 2022 faiz toplantısında yaklaşık 3 yılın ardından ilk kez 25 baz puan faiz artırımı yapmıştı.

Fed toplantısı sonrası, Başkan Jerome Powell faiz kararı değerlendirmesi yaparak bilanço küçültme stratejisi konusunda mesajlar verecek.

DOLAR/TL 14,80 SEVİYELERİNDE İŞLEM GÖRÜYOR

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 14,84 seviyelerinden işlem gördü.

Dün düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,5 altında 14,8153'ten tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 11.15 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 14.8350 seviyesinde işlem gördü.

Aynı dakikalarda evro/TL yüzde 0,2 artışla 15,6180'den, sterlin/TL yüzde 0,3 değer kazancıyla 18,5630'dan satılıyor.

Dolar endeksi, bugün önceki kapanışın hemen üzerinde 103,5'te dengelenirken, avro/dolar paritesi ise yüzde 0,1 yükselişle 1,0530 seviyesinden işlem görüyor.

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