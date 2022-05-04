Yatırımcının gözü kulağı orada! FED faiz kararı sonrasında altın ve dolar nasıl etkilenecek? FED Mayıs ayı faiz kararı...

FED faiz kararı sonrasında altın ve dolar nasıl etkilenecek? FED Mayıs ayı faiz kararı piyasaları nasıl etkiler? sorularına yanıt aranıyor. Tüm dünya Fed faiz kararı için ABD'ye kilitlendi. Piyasaların gözü kulağı merkez bankaları öncüsü Fed'in faiz kararı için yapacağı açıklamada olacak. Fed toplantısı sonrası faiz kararı ve özellikle bilanço küçültme adımları konusunda atılacak adımlar piyasalarda belirleyici olacak. Peki, FED faiz kararı sonrasında altın ve dolar nasıl etkilenecek? FED Mayıs ayı faiz kararı...