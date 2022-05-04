Yatırımcının gözü kulağı orada! FED faiz kararı sonrasında altın ve dolar nasıl etkilenecek? FED Mayıs ayı faiz kararı...
Piyasalar için gözler FED faiz kararı için gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. ABD'de rekor kıran enflasyon verisi ve kötü gelen ilk çeyrek büyüme rakamları Fed faiz kararı ve açıklamasının önemini bir kat daha artırdı. Fed açıklaması öncesi, küresel piyasalar karışık bir görüntü izlenirken, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak sorusu sorulmaya devam ediyor. Peki, FED faiz kararı sonrasında altın ve dolar nasıl etkilenecek? FED Mayıs ayı faiz kararı...
FED faiz kararı sonrasında altın ve dolar nasıl etkilenecek? FED Mayıs ayı faiz kararı piyasaları nasıl etkiler? sorularına yanıt aranıyor. Tüm dünya Fed faiz kararı için ABD'ye kilitlendi. Piyasaların gözü kulağı merkez bankaları öncüsü Fed'in faiz kararı için yapacağı açıklamada olacak. Fed toplantısı sonrası faiz kararı ve özellikle bilanço küçültme adımları konusunda atılacak adımlar piyasalarda belirleyici olacak. Peki, FED faiz kararı sonrasında altın ve dolar nasıl etkilenecek? FED Mayıs ayı faiz kararı...
FED FAİZ KARARI AÇIKLANDI
Ekonomi piyasalarını yakından ilgilendiren faiz kararı ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından açıklandı.
Fed mayıs ayı toplantısında 50 baz puanlık faiz artırımına gitti.
Bununla beraber Fed faiz aralığını %0,25-0,50 düzeyinden %0,75-1,00 seviyesine yükseltmiş oldu.
Fed Mart 2022 faiz toplantısında yaklaşık 3 yılın ardından ilk kez 25 baz puan faiz artırımı yapmıştı.
Fed toplantısı sonrası, Başkan Jerome Powell faiz kararı değerlendirmesi yaparak bilanço küçültme stratejisi konusunda mesajlar verecek.
ALTIN FİYATLARI BEKLENEN FED FAİZ KARARI İLE DALGALANIYOR
Küresel piyasalarda ekonomistler, yatırım aracı olmasının yanı sıra önemli bir risk belirteci olan altın fiyatları ile Fed toplantısı sonrası gelecek mesajları eş zamanlı takip edecek. Altın fiyatları, artan enflanist baskılarla 18 Nisan 2022'de 2 bin dolar psikolojik bandına tırmanmıştı. Ancak altın, Mayıs ayı Fed faiz kararı yaklaştıkça baskı altına girdi. 1.850 dolara kadar çekilen altın fiyatları için, son 2 haftada kayıp yüzde 7'yi aştı.
MAYIS AYI FED TOPLANTISI YAKLAŞTIKÇA ALTIN GEVŞEDİ
Piyasalarda likidite azalacağı endişesi altın fiyatları için asıl baskılayıcı unsur olarak dikkat çekiyor. Normal şartlarda enflasyon beklentileri körüklendiğinde, "Enflasyondan korunma aracı" olarak öne çıkan altın talebinin artacağını belirten uzmanlar Fed'in enflasyonu kontrol alma iştahının artacağı algısıyla daha şahin adımlar atabileceği beklentisinin güçlenmesi nedeniyle altın fiyatları için düşüş görüldüğünü vurguladı.
FED KARARI İLE BİRLİKTE ALTIN FİYATLARI İÇİN 1.832 DOLAR BANDI KRİTİK OLACAK
Spot altın serbest piyasada 1.850 dolar bandına çekildi. Analistler, ons altın fiyatının özellikle Fed faiz kararı ile birlikte aşağıda 1.832 dolar bandının üzerinde kalıp kalmasının orta vadeli yükseliş trendinin devamı için önemli olduğunun altını çizdi.
Öte yandan artan enflasyonist baskılar karşısında para politikalarında sıkılaşma sürecine ilişkin mesajların giderek şahinleşmesi ile nisan ayında tahvil piyasalarından çıkışlar hızlanırken, birçok ülke tahvil faizlerinde hızlı yükseliş yaşandı.
FED KARARI ÖNCESİ PİYASALARDA SON DURUM...
Kur korumalı TL mevduat ürünün devreye girmesiyle dolar/TL desteğini yitiren gram altın fiyatları, Fed kararı öncesi 890 TL civarında dar bant hareketi sergiliyor. Dolar/TL ise 14,7-14,9 aralığında altına benzer bir görüntü çiziyor.
Fed faiz kararı ve açıklaması öncesinde piyasaların genelinde yön arayan yatay seyir hakim oldu.
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- Yatırımcının gözü kulağı orada! FED faiz kararı sonrasında altın ve dolar nasıl etkilenecek? FED Mayıs ayı faiz kararı...
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