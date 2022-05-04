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Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz turu ne anlama geliyor? Millet İttifakı'nın 2023 adayı kim olacak? Adayı kulağına fısıldayacaklar...

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 04.05.2022 Güncelleme Tarihi: 04.05.2022
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Ekrem İmamoğlu’nun Karadeniz turu ne anlama geliyor? Millet İttifakı’nın 2023 adayı kim olacak? Adayı kulağına fısıldayacaklar...

Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş, A Haber ekranlarında yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında Millet İttifakı'nın 2023 seçimlerindeki adayının kim olacağına yönelik açıklamalarda bulundu. Ateş, adayı şu an Kılıçdaroğlu'nun bile bilmediğini söylerken "Bence adayı Kemal Bey'in kulağına fısıldayacaklar, o da çıkıp adayın adını açıklayacak." ifadelerini kullandı. Ateş ayrıca Ekrem İmamoğlu Karadeniz gezisinin adaylık iddiası olarak okunabileğinin altını çizdi.

A Haber ekranlarında yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programına konuk olan Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz turunu ve Millet İttifakı'ndan adaylık ihtimallerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Şu an Millet İttifakı'nın adayını Kemal Bey dahi bilmiyor. Masadaki diğer ittifak üyeleri de bilmiyor. Dış güçlerin etkisinde kalmadan aday belirlenmeli. Adayın tabandan destek alarak gelmesi gerekiyor.

KULAĞINA FISILDAYACAKLAR O DA AÇIKLAYACAK

Bence adayı Kemal Bey'in kulağına fısıldayacaklar, o da çıkıp adayın adını açıklayacak.

İMAMOĞLU'NUN KARADENİZ TURU ADAYLIK İDDİASI OLARAK GÖRÜLEBİLİR

İmamoğlu'nun Karadeniz turunu bir meydan okuma olduğunu düşünmüyorum. Ve gördüğüm kadarıyla İmamoğlu'nun Genel Merkez ile diyaloğu yok. İmamoğlu'nun yaptığı tur adaylık iddiası olarak okunabilir.

BENCE KILIÇDAROĞLU ADAY OLMAYACAK

Kılıçdaroğlu'nun yaptığı "yolumdan çekilin" sözleri bir kepazelik. Kılıçdaroğlu daha grubunu yönetemiyor devleti nasıl yönetecek? Bence Kılıçdaroğlu aday olmayacak.

Ekrem İmamoğlu Karadeniz tur ne anlama geliyor? EKREM İMAMOĞLU KARADENİZ TUR NE ANLAMA GELİYOR?

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