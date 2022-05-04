ABD Kılıçdaroğlu’na neden destek verdi? ABD Kemal Kılıçdaroğlu’ndan taviz kopartabileceğini düşünüyor! Yılmaz Ateş A Haber’de anlattı

CLINTON'DAN DERİN ARAŞTIRMALAR

Baykal'ın uzaklaştırılması ve yerine daha münasip bir muhalefet liderinin iş başına getirilmesi istendi. Hillary Clinton da o dönemde kaset kumpasından önce CHP Genel Başkanı Baykal'ın parti içindeki gücü sorarak parti içindeki muhalefeti araştırmış. Kılıçdaroğlu ile olan ilişkisini bile sormuş. ABD CHP'yi işgal etti.