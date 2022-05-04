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ABD Kılıçdaroğlu'na neden destek verdi? ABD Kemal Kılıçdaroğlu'ndan taviz kopartabileceğini düşünüyor! Yılmaz Ateş A Haber'de anlattı

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 04.05.2022 Güncelleme Tarihi: 04.05.2022
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ABD Kılıçdaroğlu’na neden destek verdi? ABD Kemal Kılıçdaroğlu’ndan taviz kopartabileceğini düşünüyor! Yılmaz Ateş A Haber’de anlattı

A Haber ekranlarının sevilen programı Melih Altınok ile Sebep Sonuç programına konuk olan Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş, CHP içinde yaşanan kaset kumpasına ilişkin detayları açıkladı. Kılıçdaroğlu'nun ABD ile olan diyalogunun altını çizen Ateş "ABD Kılıçdaroğlu'ndan taviz kopartabileceğini düşünüyor. Deniz Baykal ulusal çıkarlara sahip çıktığı için bu komplolar yaşandı." dedi. ABD'nin kendisiyle de diyalog kurmaya çalıştığını vurgulayan Ateş, o süreçte yaşananları da A Haber'e anlattı. İşte detaylar...

Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş A Haber ekranlarında yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında CHP'de yaşanan kaset kumpasına yönelik değerlendirmelerde bulundu.

ABD KILIÇDAROĞLU'NDAN TAVİZ KOPARTABİLECEĞİNİ DÜŞÜNÜYOR

ABD Türkiye'deki muhalefete darbe yapmıştır. Deniz Baykal'ın güçlü kişiliği Türkiye'de derin devletin işlemesinin önüne geçiyor dendi. Kılıçdaroğlu'nu getirmek istediler. ABD Kılıçdaroğlu'ndan taviz kopartabileceğini düşünüyor. Deniz Baykal ulusal çıkarlara sahip çıktığı için bu komplolar yaşandı.

CLINTON'DAN DERİN ARAŞTIRMALAR

Baykal'ın uzaklaştırılması ve yerine daha münasip bir muhalefet liderinin iş başına getirilmesi istendi. Hillary Clinton da o dönemde kaset kumpasından önce CHP Genel Başkanı Baykal'ın parti içindeki gücü sorarak parti içindeki muhalefeti araştırmış. Kılıçdaroğlu ile olan ilişkisini bile sormuş. ABD CHP'yi işgal etti.

ABD BENİMLE DE DİYALOG KURMAK İSTEDİ

ABD benimle de diyalog kurmak istedi. O dönemde Baykal'ın yardımcısıydı. Ben durumu Baykal'a sordum o da görüşmemi söyledi. Ama her görüşmemizde "Baykal partiden gidebilir mi? Siz ne düşünüyorsunuz?" gibi sorular soruldu.

ORUÇ TUTMADIĞIM WIKILEAKS BELGELERİNDE

ABD Siyasi İşler Müsteşarı beni Ramazan'da iftara davet etti. Ben oruç tutmadığım için reklam gibi olmaması adına vatandaşları kandırmamak adına o akşam iftara katılmadım. Bu durum Washington'a bildirilmiş. Wikileaks belgelerinde bile yer aldı.

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