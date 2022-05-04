SON DAKİKA: CHP’nin güncel oy oranı ne kadar? Eski CHP’li Yılmaz Ateş A Haber’de duyurdu

6'LI MASA AÇIKLAMASI

Ali Babacan bu konuda haklıdır. Bunlar konuşulmadan önce Türkiye'nin sorunlarına bu 6 siyasi parti nasıl bakıyor? Ortak bir programda uzlaşmaları lazım. Kendi parti programlarını bir kenara bırakacaklar. Türkiye'yi nasıl yönetecekler? Mesela tarım hayvancılık… Yani nasıl kalkındıracaksın söyle. Elektrik fiyatları fazla geliyor diye eylem yaptın tamam. Kılıçdaroğlu niye demiyor ben demir yollarını geliştireceğim. Anlattığım Atatürk modelinde bu var. O günkü ekonomik koşullara rağmen 1950-80 arasında 300 kilometre demir yolu yapılmıştır.