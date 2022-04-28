Transdinyester bölgesinde neler oluyor? Neden Rusya için önemli?

Önce Rusça yayın yapan radyo antenlerinin olduğu bölgede iki ayrı patlama oldu. Can kaybı yaşanmadı ama yayınlar durdu. Hemen ardından da bu kez özerk yönetime bağlı bakanlıklar hedef alındı. Moldova Devlet Başkanı ise yaşananları provokasyon olarak tanımladı. Ukrayna ise saldırılardan Rus istihbaratını sorumlu tuttu. Saldırılar Kremlin'in de gündemindeydi. Kremlin Sözcüsü Peskov "Gelişmeleri yakından ve dikkatle takip ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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