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Kemal Kılıçdaroğlu 2023'te aday olmayacak! Millet İttifakı'ndaki en güçlü aktör kim? Mehmet Sevigen A Haber'de yorumladı

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 28.04.2022 Güncelleme Tarihi: 28.04.2022
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Kemal Kılıçdaroğlu 2023’te aday olmayacak! Millet İttifakı’ndaki en güçlü aktör kim? Mehmet Sevigen A Haber’de yorumladı

Eski CHP Genel Sekreteri Mehmet Sevigen Millet İttifakı'nda yaşanan aday krizi ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık çıkışına yönelik A Haber ekranlarında yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programına özel açıklamalarda bulundu. Sevigen Kılıçdaroğlu'nun aday olacağına hala inanmadığını söylerken, 6'lı masadaki en güçlü ismi açıkladı. Peki Kılıçdaroğlu aday olacak mı? Millet İttifakı'ndaki en güçlü aktör kim? İşte detaylar...

A Haber ekranlarının sevilen programı Melih Altınok ile Sebep Sonuç'a konuk olan Eski CHP Genel Sekreteri Mehmet Sevigen Millet İttifakı'nda yaşanan aday tartışmalarına yönelik açıklamalarda bulundu.

SEÇİM YASASI KÜÇÜK PARTİLERİ ZORA SOKTU

Seçim yasası değişince küçük partiler zor durumda kaldı. İlk ses Ali Babacan'dan geldi. Temel Bey de üçüncü ittifak mesajı vermişti. 6 parti o masaya gönülden oturmadı. Son günlerde Türkiye'nin etrafı ateş çemberi. Bu altılı ittifaktan bir tane yorum duydunuz mu?

ALTILI MASADAKİ EN BELİRLEYİCİ İSİM AKŞENER

Altılı masadaki en belirleyici isim Meral Akşener'dir. Davutoğlu ve Kılıçdaroğlu birbirlerine neler söyledi? Burada tek amaç milletvekilliği alabilmek. Ali Babacan bu konuda risk aldı. Bir sonraki seçimi düşünüyor olabilir. Belki üçüncü ittifakın diğer ayağı olabilir.

KILIÇDAROĞLU ADAY OLMAYACAK

Topluma bunları açıkça söylemek lazım. Kılıçdaroğlu'nun aday olacağına son açıklamaya rağmen inanmıyorum. Ali Babacan ve Davutoğlu Kemal Bey'i ister. Karamollaoğlu da Kemal Bey'i ister.

MİLLETİN BOŞ VAATLERE KARNI YOK

Milletin artık boş vaatlere karnı tok. Artık bu enflasyonun düşmesi gerekiyor. AK Parti bunları yapamıyorsa biz yaparız diyen baba yiğitler kendi içinde kavga ediyor.

KILIÇDAROĞLU BİRİLERİNE DARILMIŞ

CHP koltuğu çok farklı bir koltuk. Genel başkanın konuşması çelik gibi olacak. Kılıçdaroğlu birilerine darılmış gibi duruyor. Arkadaşlarını azarlıyor, milletvekillerini azarlıyor. Kemal Bey yalnız bırakılmış.

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Kemal Kılıçdaroğlu 2023’te aday olmayacak! KEMAL KILIÇDAROĞLU 2023'TE ADAY OLMAYACAK!

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