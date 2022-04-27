Kemal Kılıçdaroğlu 2023’te aday olmayacak! Millet İttifakı’ndaki en güçlü aktör kim? Mehmet Sevigen A Haber’de yorumladı

ALTILI MASADAKİ EN BELİRLEYİCİ İSİM AKŞENER

Altılı masadaki en belirleyici isim Meral Akşener'dir. Davutoğlu ve Kılıçdaroğlu birbirlerine neler söyledi? Burada tek amaç milletvekilliği alabilmek. Ali Babacan bu konuda risk aldı. Bir sonraki seçimi düşünüyor olabilir. Belki üçüncü ittifakın diğer ayağı olabilir.