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CHP'li İBB'de skandal! Belediye personelinin terör kampında keleşli fotoğrafı ortaya çıktı

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Giriş Tarihi: 27.04.2022 Güncelleme Tarihi: 27.04.2022
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CHP’li İBB’de skandal! Belediye personelinin terör kampında keleşli fotoğrafı ortaya çıktı

CHP'li İBB'de 2021'den bu yana Sosyal Hizmet Uzmanı olarak görev yapan bir çalışanın terör örgütü PKK'lılarla birlikte çektirdiği silahlı fotoğrafları ortaya çıktı. Örgüt mensubu şahıs, bu sabah İBB'ye ait çalıştığı binada gözaltına alındı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Sosyal Hizmet Uzmanı olarak çalışan 30 yaşındaki Şafak Duran isimli şahsın, 2016 yılında Şırnak ilinde PKK/KCK terör örgütü üyelerinden elde edilen dokümanlarda kırsal alanda elinde uzun namlulu silah ile çekilmiş fotoğrafı tespit edildi.

Güvenlik güçlerinin tespiti üzerine şahsın terör örgütü PKK ile iltisaklı olduğu tespit edildi.

GÖZALTINA ALINDI

Örgüt mensubu şahıs, bu sabah İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait çalıştığı binada gözaltına alındı.

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