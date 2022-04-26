Yıllık izin rehberi! Kimler yıllık izin kullanabilir?

Faruk Erdem'in öne çıkan açıklamaları:

"Yaz ayları yaklaşınca herkes bir plan yapıyor. 1 Mayıs ile beraber Ramazan Bayramı tatili 4 güne çıkmış oldu. 9 gün meselesi hale tartışılıyor. Belki yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir müjde de verebilir. Bunun yanında yaz aylarıyla ilgili bütün çalışanların bir izin planı var.