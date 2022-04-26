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Yıllık izin rehberi! Kimler yıllık izin kullanabilir?

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 26.04.2022 Güncelleme Tarihi: 26.04.2022
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Yıllık izin rehberi! Kimler yıllık izin kullanabilir?

Yaz aylarının yaklaşmasıyla beraber milyonlarca çalışan izin planları yapmaya başladı. Bunun için tatil planları ve yeni rotalar oluşturuluyor. Peki kimler yıllık izin kullanabilir? Yıllık izin bölünebilir mi? Yıllık izin süreleri neye göre hesaplanıyor? Akıllardaki tüm soruların cevaplarını A Haber canlı yayınına katılan Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem verdi.

Faruk Erdem'in öne çıkan açıklamaları:

"Yaz ayları yaklaşınca herkes bir plan yapıyor. 1 Mayıs ile beraber Ramazan Bayramı tatili 4 güne çıkmış oldu. 9 gün meselesi hale tartışılıyor. Belki yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir müjde de verebilir. Bunun yanında yaz aylarıyla ilgili bütün çalışanların bir izin planı var.

Şunu iyi bilmek gerekiyor. İzin kullanabilmek için en az 1 yıl çalışmış olmak gerekiyor. Yasal olarak bu süreyi tamamlamak gerekiyor. Ama 1 yılı tamamlamayan çalışan için işverenin inisiyatifi olabiliyor. Burada avans izin verebiliyor.

İzin kullanılırken o iş yerinde çalışılan süreye yani kıdeme bakılıyor. İzin hakkı bölünebilir. 1 tanesini 10 gün kullanmak üzere istenildiği kadar yıllık izin hakkı bölünebilir. İzin gününe işveren ile işçi karar verir. Burada son karar işverendedir."

KİMLER İZİN KULLANABİLİR?

- EN AZ 1 YIL ÇALIŞMIŞ OLANLAR

KAÇ GÜN İZİN KULLANILIR

İŞÇİLER

- 1-5 YIL KIDEM: 14 GÜN

- 5-15 YIL KIDEM: 20 GÜN

- 15 YIL VE FAZLA KIDEM: 26 GÜN

- 50 YAŞ ÜSTÜ VE 18 YAŞ ALTI: 20 GÜN

GAZETECİLER

- 1-10 YIL: 4 HAFTA (28 GÜN)

- 10 YILDAN FAZLA: 6 HAFTA (42 GÜN)

MEMURLAR

- 1-10 YIL: 20 GÜN

- 10 YIL ÜZERİ: 30 GÜN

İZİN BÖLÜNEBİLİR Mİ?

- BİR TANESİ 10 GÜN OLMAK ÜZERE İSTENİLDİĞİ KADAR BÖLÜNÜR

İZİN GÜNÜNE KİM KARAR VERİR?

- İŞVEREN İLE İŞÇİ BİRLİKTE

1 YIL DOLMADAN İZİN OLUR MU?

- İŞVEREN İSTERSE AVANS İZİN VEREBİLİR

Kimler yıllık izin kullanabilir? KİMLER YILLIK İZİN KULLANABİLİR?
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