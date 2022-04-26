26 Nisan 2022, Salı
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Yıllık izin rehberi! Kimler yıllık izin kullanabilir?
Yaz aylarının yaklaşmasıyla beraber milyonlarca çalışan izin planları yapmaya başladı. Bunun için tatil planları ve yeni rotalar oluşturuluyor. Peki kimler yıllık izin kullanabilir? Yıllık izin bölünebilir mi? Yıllık izin süreleri neye göre hesaplanıyor? Akıllardaki tüm soruların cevaplarını A Haber canlı yayınına katılan Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem verdi.