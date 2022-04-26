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Yıllık izin rehberi! Kimler yıllık izin kullanabilir?

A Haber
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Giriş: 26.04.2022 09:56
Yaz aylarının yaklaşmasıyla beraber milyonlarca çalışan izin planları yapmaya başladı. Bunun için tatil planları ve yeni rotalar oluşturuluyor. Peki kimler yıllık izin kullanabilir? Yıllık izin bölünebilir mi? Yıllık izin süreleri neye göre hesaplanıyor? Akıllardaki tüm soruların cevaplarını A Haber canlı yayınına katılan Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem verdi.
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Kimler yıllık izin kullanabilir?
Kimler yıllık izin kullanabilir?
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